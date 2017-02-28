01:01
28 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Миролюбивий Путін. Власний фюрер для Росії
Вєсті Кремля
21:46, 27 лютого
Весті.UA. Свинство депутатів у туалетах. Неочікувана правда від Авакова
Вєсті.UA
20:26, 27 лютого
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, 24 лютого
Випуск новин за 22:00: Зброя з Криму у Сирії. Ситуація в Авдіївці
Випуск новин
00:05, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Програми Голос Америки
ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Голос Америки. США збільшує бюджет на оборону

Голос Америки 23:48, 27 лютого 69 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Дональд Трамп планує збільшити військові витрати США на 54 мільярди доларів, або ж 10 відсотків. На таку ж суму планується скоротити фінансування інших держорганів, а також й програми міжнародної допомоги.

Також у випуску:

Чому позиція США щодо України та Росії досі доволі нечітка. Думка експертів.

Теги: Голос Америки США Дональд Трамп
Новини за 27 лютого
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Россия взяла курс не на посадки и репрессии, а на выдавливание диссидентствующих
27 лютого, 22:25 Россия взяла курс не на посадки и репрессии, а на выдавливание диссидентствующих
Аркадий Бабченко 396
Головні новини 27 лютого: обвалений міст, затримання Рубана, нова заява Артеменка і
27 лютого, 22:23 Головні новини 27 лютого: обвалений міст, затримання Рубана, нова заява Артеменка і "Оскар"
735
Яким був Нємцов: Спогади родичів та однодумців
27 лютого, 21:01 Яким був Нємцов: Спогади родичів та однодумців
2135
Що можна їсти у Великий піст: корисна інфографіка
27 лютого, 20:34 Що можна їсти у Великий піст: корисна інфографіка
1772
5 українських музеїв, які точно не назвеш нудними
27 лютого, 20:01 5 українських музеїв, які точно не назвеш нудними
Настя Сукач 1468
Назвали країну, яка може залишитися єдиним великим союзником України
 4 лютого , 23:53 20
Обама поставив ультиматум Путіну
5 вересня 2016 , 16:46 19
Поблизу Криму сталась сутичка між українським та російськими військовими кораблями
 7 вересня 2016 , 21:33 22
Голос Америки. Які наслідки матиме ультиматум Путіна щодо США
 4 жовтня 2016 , 00:26 1
Голос Америки. Трамп зробив довгоочікувану заяву
 1 грудня 2016 , 01:01 1
Голос Америки. Клінтон розповіла про наслідки збиття Boeing-777 для Росії
 29 вересня 2016 , 00:01 1
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук