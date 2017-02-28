Голос Америки. США збільшує бюджет на оборону

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Дональд Трамп планує збільшити військові витрати США на 54 мільярди доларів, або ж 10 відсотків. На таку ж суму планується скоротити фінансування інших держорганів, а також й програми міжнародної допомоги.

Також у випуску: Чому позиція США щодо України та Росії досі доволі нечітка. Думка експертів.

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