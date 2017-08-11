Голос Америки. Тиск на КНДР. Налагодження стосунків між США та Росією

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – адміністрація США заявила, що тиск на Північну Корею з метою відмови від її ядерної програми підтримують й інші держави. Експерти вважають, що стосунки між США та РФ не налагодяться, поки при владі в Росії залишається Володимир Путін.

Також у випуску: Країни світу відреагували на конфлікт між США та КНДР. Американські художники зобразили Дональда Трампа надувним курчам.

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