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Телеканал новин 24 Програми Голос Америки
РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ СУД УКРАЇНА - РОСІЯ

Голос Америки. Трамп підписав новий наказ стосовно мігрантів

Голос Америки 00:40, сьогодні 150 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Дональд Трамп підписав дещо оновлений наказ, який блокує в'їзд в США громадянам 6 країн, а також призупиняє потік біженців із Сирії.

Також у випуску:

Скандал довкола обвинувачень Трампа у прослуховуванні його телефонів набирає обертів.

Теги: США Дональд Трамп Голос Америки біженці Барак Обама Скандал
Джерело: 24 Канал
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