Голос Америки. Трамп підписав новий наказ стосовно мігрантів
Голос Америки 00:40, сьогодні 150 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Дональд Трамп підписав дещо оновлений наказ, який блокує в'їзд в США громадянам 6 країн, а також призупиняє потік біженців із Сирії.
Також у випуску:
Скандал довкола обвинувачень Трампа у прослуховуванні його телефонів набирає обертів.
Джерело: 24 Канал
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