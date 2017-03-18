Голос Америки. Трамп подякував Меркель
Голос Америки 01:20, сьогодні 81 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – під час зустрічі у Вашингтоні Дональд Трамп подякував Ангелі Меркель за допомогу у вирішенні конфлікту на сході України.
Також у випуску:
США наголосили на тому, що не визнають Крим російським.
Президент США запевнив у своїй підтримці НАТО.
Джерело: 24 Канал
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