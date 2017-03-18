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Голос Америки. Трамп подякував Меркель

Голос Америки 01:20, сьогодні 81 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – під час зустрічі у Вашингтоні Дональд Трамп подякував Ангелі Меркель за допомогу у вирішенні конфлікту на сході України.

Також у випуску:

США наголосили на тому, що не визнають Крим російським.

Президент США запевнив у своїй підтримці НАТО.

Теги: Війна на Донбасі АТО США Дональд Трамп НАТО Голос Америки Ангела Меркель Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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