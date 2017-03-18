Голос Америки. Трамп подякував Меркель

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – під час зустрічі у Вашингтоні Дональд Трамп подякував Ангелі Меркель за допомогу у вирішенні конфлікту на сході України.

Також у випуску: США наголосили на тому, що не визнають Крим російським. Президент США запевнив у своїй підтримці НАТО.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter