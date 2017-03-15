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БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Голос Америки. Трамп висловив намір суттєво скоротити витратити федерального відомства

Голос Америки 06:52, сьогодні 21 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Дональд Трамп підписав відповідний указ, який зобов'язує федеральні агентства запропонувати варіанти скорочення витрат.

Також у випуску:

6 американських штатів оголосили надзвичайний стан через потужний шторм.

Теги: Голос Америки США Дональд Трамп Стихійні лиха
Джерело: 24 Канал
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