Голос Америки. Трамп висловив намір суттєво скоротити витратити федерального відомства
Голос Америки 06:52, сьогодні 21 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Дональд Трамп підписав відповідний указ, який зобов'язує федеральні агентства запропонувати варіанти скорочення витрат.
Також у випуску:
6 американських штатів оголосили надзвичайний стан через потужний шторм.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
Жебрівський популярно пояснив британцеві, чому Крим не "ісконно русская зємля"30 жовтня 2016 , 19:28 6
Мочанов розповів моторошні подробиці смерті сина Януковича26 жовтня 2016 , 23:42 3
Журналіст пояснив, чому Путін не піде на жодні поступки щодо Донбасу5 січня , 13:02 4
Голос Америки. Які наслідки матиме ультиматум Путіна щодо США4 жовтня 2016 , 00:26 1
Голос Америки. Трамп зробив довгоочікувану заяву1 грудня 2016 , 01:01 1
Голос Америки. Виділення летальної зброї для України зі США3 березня , 22:56