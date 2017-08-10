Голос Америки. Трамп заявив про можливий початок військового конфлікту з КНДР

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – північнокорейські погрози та залякування Америка може зустріти вогнем та гнівом, якого ще не бачив світ. Президент Дональд Трамп підкреслив могутність ядерного арсеналу США. Окрім цього, глава Білого дому заявив, що США завжди будуть наймогутнішою країною в світі.

Також у випуску: Держсекретар США Рекс Тіллерсон прокоментував попередження Трампа, адресоване Північній Кореї. КНДР вивчають схеми ракетного удару по американському острову Гуам. Прогнози американських експертів щодо можливого військового конфлікту між США та Північною Кореєю. ФБР провело обшуки в будинку екс-керівника передвиборчого штабу Дональда Трампа.

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