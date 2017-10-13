Голос Америки. Українські товари виходять на американський ринок
Голос Америки 23:22, 13 жовтня 547 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Голос Америки" – виробники українських продуктів харчової промисловості роблять перші кроки на американському ринку.
Також у випуску:
В ексклюзивному інтерв’ю "Голосу Америки" президент ЄБРР розповів, що заважає розвиткові України та чого насправді хоче Порошенко.
Джерело: 24 Канал
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