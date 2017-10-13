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Голос Америки. Українські товари виходять на американський ринок

Голос Америки 23:22, 13 жовтня 547 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – виробники українських продуктів харчової промисловості роблять перші кроки на американському ринку.

Також у випуску:

В ексклюзивному інтерв’ю "Голосу Америки" президент ЄБРР розповів, що заважає розвиткові України та чого насправді хоче Порошенко.

Теги: США Петро Порошенко Голос Америки
Джерело: 24 Канал
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