Голос Америки. В США чиновник опинився в центрі скандалу через зустріч з російським послом
Голос Америки 23:50, 2 березня 86
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Вже другий американський чиновник опинився в центрі скандалу через зустріч з російським послом Сергієм Кисляком. Мова йде про міністра юстиції Джеффа Сешнса – одного з найближчих соратників Дональда Трампа.
Також у випуску:
Багато джерел повідомляють про призначення на посаду директора по Росії і Європі при Раді Національної Безпеки США, Білий дім призначив жорсткого критика Путіна політолога Фіону Філл
Джерело: 24 Канал
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