Голос Америки. В США чиновник опинився в центрі скандалу через зустріч з російським послом

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Вже другий американський чиновник опинився в центрі скандалу через зустріч з російським послом Сергієм Кисляком. Мова йде про міністра юстиції Джеффа Сешнса – одного з найближчих соратників Дональда Трампа.

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