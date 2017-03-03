00:17
3 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Православний телефон. Грозний Fashion Week
Вєсті Кремля
22:11, 2 березня
Вєсті.UA. У Захарченка весняне загострення маразму. Савченко хоче, щоб до неї торкалися
Вєсті.UA
21:29, 2 березня
Бразильські таємниці буремного Донбасу
ЦРУ
08:21, 1 березня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Захмарні статки Медведєва
Випуск новин
22:44, 2 березня
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, сьогодні
Телеканал новин 24 Програми Голос Америки
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Голос Америки. В США чиновник опинився в центрі скандалу через зустріч з російським послом

Голос Америки 23:50, 2 березня 86

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Вже другий американський чиновник опинився в центрі скандалу через зустріч з російським послом Сергієм Кисляком. Мова йде про міністра юстиції Джеффа Сешнса – одного з найближчих соратників Дональда Трампа.

Також у випуску:

Багато джерел повідомляють про призначення на посаду директора по Росії і Європі при Раді Національної Безпеки США, Білий дім призначив жорсткого критика Путіна політолога Фіону Філл

Теги: США Дональд Трамп Голос Америки
Джерело: 24 Канал
Новини за 2 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Назвали країну, яка може залишитися єдиним великим союзником України
 4 лютого , 23:53 20
Обама поставив ультиматум Путіну
5 вересня 2016 , 16:46 19
У Дніпрі знищили підприємство, що виробляло комплектуючі для "Градів" і "Смерчів"
 19 листопада 2016 , 12:02 38
Голос Америки. Які наслідки матиме ультиматум Путіна щодо США
 4 жовтня 2016 , 00:26 1
Голос Америки. Трамп зробив довгоочікувану заяву
 1 грудня 2016 , 01:01 1
Голос Америки. Клінтон розповіла про наслідки збиття Boeing-777 для Росії
 29 вересня 2016 , 00:01 1
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук