Голос Америки. Виділення летальної зброї для України зі США
Голос Америки 22:56, сьогодні 60
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – комітет Палати представників з бюджетних асигнувань схвалив підсумкову версію оборонного бюджету на 2017, в якому передбачено виділення допомоги Україні на 150 мільйонів доларів. Допомога включає техніку та летальну зброю. Тепер законопроект буде направлений на розгляд всієї Палати представників.
Також у випуску:
Американські сенатори внесли резолюцію, яка закликає адміністрацію Президента Дональда Трампа не послаблювати санкції проти Росії до повного виконання нею Мінських домовленостей.
В ЗМІ з’являється нова інформація про контакти представників команди Трампа і російським послом Кисляком.
Джерело: 24 Канал
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