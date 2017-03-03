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Голос Америки. Виділення летальної зброї для України зі США

Голос Америки 22:56, сьогодні 60

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – комітет Палати представників з бюджетних асигнувань схвалив підсумкову версію оборонного бюджету на 2017, в якому передбачено виділення допомоги Україні на 150 мільйонів доларів. Допомога включає техніку та летальну зброю. Тепер законопроект буде направлений на розгляд всієї Палати представників.

Також у випуску:

Американські сенатори внесли резолюцію, яка закликає адміністрацію Президента Дональда Трампа не послаблювати санкції проти Росії до повного виконання нею Мінських домовленостей.

В ЗМІ з’являється нова інформація про контакти представників команди Трампа і російським послом Кисляком.

Теги: Політика Зброя США Голос Америки
Джерело: 24 Канал
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