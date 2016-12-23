Голос Америки. Вплив хакерських атак з Росії на вибори у США
Голос Америки 23:53, 22 грудня 71 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – те саме хакерське угрупування отримало доступ до програми, яка відповідає за влучність пострілів української артилерії.
Також у випуску:
Автор програми вважає цю інформацію неправдивою.
Подібні хакерські атаки очікуються також незабаром у всій Європі.
Джерело: 24 Канал
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