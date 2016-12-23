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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Телеканал новин 24 Голос Америки. Вплив хакерських атак з Росії на вибори у США
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Голос Америки. Вплив хакерських атак з Росії на вибори у США

Голос Америки 23:53, 22 грудня 71 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Голос Америки" – те саме хакерське угрупування отримало доступ до програми, яка відповідає за влучність пострілів української артилерії.

Також у випуску:

Автор програми вважає цю інформацію неправдивою.

Подібні хакерські атаки очікуються також незабаром у всій Європі.

Теги: Голос Америки США Дональд Трамп хакери
Джерело: 24 Канал
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