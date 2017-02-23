Голос Америки. Як бачать бізнес-клімат в Україні з-за океану
Голос Америки 23:18, сьогодні 31 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки", – Нацрада з інвестицій України організувала зустріч у Вашингтоні з-понад п’ятдесятьма американськими бізнесменами.
Також у випуску:
Як Конгресмени США працюють у своїх штатах.
Білий дім відреагував на критику щодо реформ охорони здоров’я і міграційної політики.
Джерело: 24 Канал
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