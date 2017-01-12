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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Голос Америки. Як Тіллерсон ставиться до Росії та анексії Криму

Голос Америки 00:23, сьогодні 44 Читать новость на русском
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У випуску програми Голос Америки – кандидат на посаду Державного секретаря США Рекс Тіллерсон провів перші слухання у Сенаті. І до Росії в нього досить чітке та однозначне ставлення.

Також у випуску:

Рекс Тіллерсон заявив, що Росія і досі становить загрозу і її поведінка вимагає рішучої протидії.

Тіллерсон також заявив, що санкції – дуже сильний інструмент, проте наразі неправильно реалізований.

Дональд Трамп провів першу за довгий час прес-конференцію.

Теги: Дональд Трамп США Голос Америки Російська пропаганда хакери
Джерело: 24 Канал
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