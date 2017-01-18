Голос Америки. Як в США розцінюють використання Twitter у президентстві Трампа
Голос Америки 23:26, 17 січня 68 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – політики в США висловлюють занепокоєння тим, як Дональд Трамп використовує соцмережу Twitter для ведення міжнародної політики.
Також у випуску:
Представник Білого дому Джош Ернест провів у вівторок свій останній брифінг. На ньому він відмітив особливу роль журналістів у демократії, а також запропонував Дональду Трампу визначитись – з ким він – розвідкою і Конгресом чи з Росією.
Як у Білому домі відреагували на слова Путіна про те, що адміністрація Обами намагається делегітимізувати Дональда Трампа.
Рекордно низький рівень підтримки Дональда Трампа.
Джерело: 24 Канал
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