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Голос Америки. Як в США розцінюють використання Twitter у президентстві Трампа

Голос Америки 23:26, 17 січня 68 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Голос Америки" – політики в США висловлюють занепокоєння тим, як Дональд Трамп використовує соцмережу Twitter для ведення міжнародної політики.

Також у випуску:

Представник Білого дому Джош Ернест провів у вівторок свій останній брифінг. На ньому він відмітив особливу роль журналістів у демократії, а також запропонував Дональду Трампу визначитись – з ким він – розвідкою і Конгресом чи з Росією.

Як у Білому домі відреагували на слова Путіна про те, що адміністрація Обами намагається делегітимізувати Дональда Трампа.

Рекордно низький рівень підтримки Дональда Трампа.

Теги: США Барак Обама Політика Новини Росії Дональд Трамп Голос Америки Twitter
Джерело: 24 Канал
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