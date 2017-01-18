Голос Америки. Як в США розцінюють використання Twitter у президентстві Трампа

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – політики в США висловлюють занепокоєння тим, як Дональд Трамп використовує соцмережу Twitter для ведення міжнародної політики.

Також у випуску:

Представник Білого дому Джош Ернест провів у вівторок свій останній брифінг. На ньому він відмітив особливу роль журналістів у демократії, а також запропонував Дональду Трампу визначитись – з ким він – розвідкою і Конгресом чи з Росією.

Як у Білому домі відреагували на слова Путіна про те, що адміністрація Обами намагається делегітимізувати Дональда Трампа.

Рекордно низький рівень підтримки Дональда Трампа.