Голос Америки. Як відреагували на нові санкції в Вашингтоні та Москві
Голос Америки 23:38, 30 грудня 198 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – 2016 рік запам'ятається значним охолодженням в стосунках між США та Росією. Нещодавно адміністрація Барака Обами ввела цілий ряд санкцій проти РФ через кібератаки.
Також у випуску:
Впливовий сенатор-демократ Бен Кардин запропонував підкріпити санкції Білого Дому додатковими від Конгресу.
Чому американські спеціалісти не сумніваються, що кібератаки на демократів влаштовувала саме Росія, і які докази вони мають.
Джерело: 24 Канал
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