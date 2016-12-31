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Голос Америки. Як відреагували на нові санкції в Вашингтоні та Москві

Голос Америки 23:38, 30 грудня 198 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Голос Америки" – 2016 рік запам'ятається значним охолодженням в стосунках між США та Росією. Нещодавно адміністрація Барака Обами ввела цілий ряд санкцій проти РФ через кібератаки.

Також у випуску:

Впливовий сенатор-демократ Бен Кардин запропонував підкріпити санкції Білого Дому додатковими від Конгресу.

Чому американські спеціалісти не сумніваються, що кібератаки на демократів влаштовувала саме Росія, і які докази вони мають.

Теги: Новини Росії США Санкції Голос Америки хакери
Джерело: 24 Канал
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