Голос Америки. Як відреагували на нові санкції в Вашингтоні та Москві

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – 2016 рік запам'ятається значним охолодженням в стосунках між США та Росією. Нещодавно адміністрація Барака Обами ввела цілий ряд санкцій проти РФ через кібератаки.

Також у випуску: Впливовий сенатор-демократ Бен Кардин запропонував підкріпити санкції Білого Дому додатковими від Конгресу. Чому американські спеціалісти не сумніваються, що кібератаки на демократів влаштовувала саме Росія, і які докази вони мають.

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