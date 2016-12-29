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Голос Америки. Як вплинуть нові санкції США на Росію

Голос Америки 23:14, сьогодні 68 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Барак Обама підписав указ про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку з хакерськими атаками, в яких звинуватили Москву.

Також у випуску:

Обраний президент США Дональд Трамп не підтримує намір адміністрації чинного президента і сумнівається у тому, що за хакерськими атаками стоїть Росія.

Стосунки між Україною та США в 2016 році: думки експертів.

Теги: Голос Америки США Санкції Новини Росії Барак Обама Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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