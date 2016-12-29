Голос Америки. Як вплинуть нові санкції США на Росію
Голос Америки 23:14, сьогодні 68 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Барак Обама підписав указ про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку з хакерськими атаками, в яких звинуватили Москву.
Також у випуску:
Обраний президент США Дональд Трамп не підтримує намір адміністрації чинного президента і сумнівається у тому, що за хакерськими атаками стоїть Росія.
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Джерело: 24 Канал
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