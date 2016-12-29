Голос Америки. Як вплинуть нові санкції США на Росію

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Барак Обама підписав указ про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку з хакерськими атаками, в яких звинуватили Москву.

Також у випуску: Обраний президент США Дональд Трамп не підтримує намір адміністрації чинного президента і сумнівається у тому, що за хакерськими атаками стоїть Росія. Стосунки між Україною та США в 2016 році: думки експертів.

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