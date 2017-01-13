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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Голос Америки. Заяви США щодо агресії Росії

Голос Америки 00:25, сьогодні 102 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Голос Америки" – вищі чиновники зробили кілька гучних заяв щодо Росії та її агресії, зокрема і на території України.

Також у випуску:

Чи стане Рекс Тіллерсон Держсекретарем США.

Заяви Тіллерсона щодо санкцій.

Теги: Голос Америки США Вибори у США
Джерело: 24 Канал
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