Голос Америки. Заяви США щодо агресії Росії
Голос Америки 00:25, сьогодні 102 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – вищі чиновники зробили кілька гучних заяв щодо Росії та її агресії, зокрема і на території України.
Також у випуску:
Чи стане Рекс Тіллерсон Держсекретарем США.
Заяви Тіллерсона щодо санкцій.
Джерело: 24 Канал
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