Голос Америки. Заяви США щодо агресії Росії

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – вищі чиновники зробили кілька гучних заяв щодо Росії та її агресії, зокрема і на території України.

Також у випуску: Чи стане Рекс Тіллерсон Держсекретарем США. Заяви Тіллерсона щодо санкцій.

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