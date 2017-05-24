Голос Америки. Зустріч Трампа з лідером Палестинської автономії. Вплив Росії на вибори в США
Голос Америки 23:58, 23 травня 193 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Голос Америки" – другий день Дональда Трампа на святій землі в Ізраїлі Президент США висловив бажання бути посередником між Ізраїлем і невизнаною Палестиною. Колишній директор ЦРУ назвав очевидним те, що Росія втручалася у президентські вибори в США у 2016 році.
Також у випуску:
Адміністрація Президента США запропонувала конгресу проект бюджету на 2018 рік.
Джерело: 24 Канал
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