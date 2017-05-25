Голос Америки. Зустріч Трампа з Папою Римським. Спеціальний адвокат президента США

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – президент США зустрівся з Папою Римським Франциском. Після закритої аудієнції очільник країни представив свою родину та обмінявся подарунками. Дональд Трамп найняв спеціального адвоката, який захищатиме його у справі втручання Росії в президентські вибори.

Також у випуску: Головні теми Саміту НАТО в Брюсселі.

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