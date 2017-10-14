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Голос матерів змінюється під час розмови з дітьми: нове дослідження

10:03, сьогодні 137 Читать новость на русском
Матері і дітьми
Матері і дітьми / juicyecumenism.com

Американські науковці з Принстонської дитячої лабораторії виявили, що мами змінюють тембр голосу, коли говорять з маленькими дітьми.

Про це повідомляють у журналі Current Biology.

Як відомо, тембр – це унікальна якість звуку і вона характерна для жінок незалежно від мови, якою вони говорять.

У дослідженні взяли участь 12 англомовних жінок-матерів, де вони взаємодіяли зі своєю дитиною у віці від семи до 12 місяців та із дорослими. Потім науковці зняли "голосові відбитки пальців", проаналізувавши спектр звуків. Для дослідження їхнього голосу розробили спеціальну комп'ютерну програму, що визначає різницю в тембрі і яка може його виявити менше ніж за одну секунду.

Зміну тембру виявили у 12-ти жінок, що розмовляють різними мовами, в тому числі на івриті, мандаринському і кантонському діалекті китайської мови.

Існує масштабне дослідження, яке показує, що малюки краще навчаються із "дитячої" мови (сюсюкання), аніж дорослої. Так вони краще розподіляють слова на склади і краще вивчають нові слова. І, ймовірно, це пов'язано з цими тембровими особливостями,
– зазначила науковець Еліз Пьяцца.

Дослідження не аналізувало мову тат і дідусів, але науковці прогнозують, що їхній тембр також змінюється. Вчені вважають, що "сюсюкання" з дітьми, для якого характерна зміна швидкості мови й висоти голосу, допомагає малюкам розвивати мовні навички. Але зміну тембру виявили вперше.

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Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Діти дослідження
Джерело: 24 Канал
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