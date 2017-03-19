"Голос Путіна" визнав, що анексія Криму стала джерелом багатьох труднощів в Росії

Антиросійські санкції, однією з причиною введення яких стала окупація Криму Росією, сильно вдарили по економіці РФ.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв'ю виданню "РБК".

Очевидно, що ті міжнародні події і та поведінка ряду країн на Заході – і в Європі, і в США, – які відбулися після "возз'єднання" Криму з Росією, привнесли з собою багато труднощів для нашої економіки. І це стосується вже не Москви, не Санкт-Петербурга, не Калінінграда, а всієї країни, всіх регіонів,

– сказав Пєсков.

Разом з тим, прес-секретар Путіна вважає, що "ціна, яку потрібно заплатити за це (анексію півострова – 24), посильна і її не слід перебільшувати".