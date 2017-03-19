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"Голос Путіна" визнав, що анексія Криму стала джерелом багатьох труднощів в Росії

10:01, сьогодні 639 Читать новость на русском
Дмитро Пєсков і Володимир Путін
Дмитро Пєсков і Володимир Путін / politrussia.com

Антиросійські санкції, однією з причиною введення яких стала окупація Криму Росією, сильно вдарили по економіці РФ.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв'ю виданню "РБК".

Очевидно, що ті міжнародні події і та поведінка ряду країн на Заході – і в Європі, і в США, – які відбулися після "возз'єднання" Криму з Росією, привнесли з собою багато труднощів для нашої економіки. І це стосується вже не Москви, не Санкт-Петербурга, не Калінінграда, а всієї країни, всіх регіонів,
– сказав Пєсков.

Разом з тим, прес-секретар Путіна вважає, що "ціна, яку потрібно заплатити за це (анексію півострова – 24), посильна і її не слід перебільшувати".

Більше того, в серйозних економічних проблемах країни-агресора Пєсков спромігся знайти й позитивні моменти.

Погано те, що відбувається в економічному плані. В цілому це, напевно, негативно. Але як не дивно, у цього є і позитивні сторони. Ви добре знаєте позитивні сторони в плані горезвісного імпортозаміщення, яке дійсно починає працювати,
– вважає Пєсков.

Читайте також: Росія вела перемовини щодо анексії Криму ще до розвалу СРСР, – Джемілєв

Теги: Політика Новини Росії Анексія Криму Україна-Росія
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