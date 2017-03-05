Голосом та лицем Держдепу США стане ведуча улюбленого шоу Трампа

Прес-секретарем Державного департаменту США призначено ведучу телеканалу Fox News Хізер Науерт.

Про це пише Bloomberg з посиланням на 2 осіб, ознайомлених із питанням.

Телеведуча однієї з найулюбленіших програм Дональда Трампа ранкового шоу "Fox & Friends" Хізер Науерт дала згоду на роботу на цьому тижні,

– повідомили джерела на умовах анонімності, оскільки рішення про призначення ще не було офіційно оголошене.

На електронний лист із проханням прокоментувати призначення 47-річна Науерт не відповіла. Трамп неодноразово хвалив "Fox & Friends" та казав, що він був шанувальником шоу "протягом тривалого часу".

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