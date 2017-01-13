Голова Донеччини вказав Ахметову на його місце

Голова Донецької обласної військово-цивільної державної адміністрації Павло Жебрівський пообіцяв власнику компанії ДТЕК Рінату Ахметову проблеми, якщо він наважиться втручатися в створення об'єднаних громад в регіоні.

Про це повідомляє видання "Остров".

"Є ДТЕК, який, на жаль, почав власну політику. Я попереджав його власників – займайтеся господарською діяльністю, не лізьте в політику. На жаль, хтось вирішив, що під ДТЕК буде сформована велика Добропільська громада. Я цього не допущу, – сказав Жебрівський

Голова ОВЦА також звернувся особисто до керівників ДТЕК і "головного акціонера".

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Якщо співробітники ДТЕК будуть втручатися в політику, то вони матимуть великі проблеми,

– заявив чиновник.

Він зазначив, що ДТЕК разом з мером Добропілля Андрієм Аксьоновим виступають за створення об'єднаної територіальної громади з адміністративним центром в зазначеному місті і почали змушувати людей вступати в громаду Добропілля.

Я дуже прошу акціонера задуматися і звернути увагу на ту розмову, яка неодноразово з ним мали: бізнес і політика окремо,

– сказав Жебрівський.