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Голова МВС дав характеристику роботі Деканоідзе та Згуладзе

21:08, сьогодні 666 Читать новость на русском
Хатія Деканоідзе, Арсен Аваков, Ека Зугаладзе
Хатія Деканоідзе, Арсен Аваков, Ека Зугаладзе / Соцмережі

Голова МВС Арсен Аваков стверджує, що грузинські менеджери, які з ним працювали ( (Хатія Деканоідзе та Ека Згуладзе), були справжніми професіоналами, щоправда, за його словами, робота голови Нацполіції не надто підходить першій.

Про це він розповів у ефірі 24 Каналу під час спілкування з Сонею Кошкіною.

"Я хочу сказати комплімент грузинам – блискуча аналітика, блискучий організатор Ека Згуладзе, яка працювала зі мною майже рік (як перший заступник міністра внутрішніх справ – "24") і зараз працює зі мною як радник. Це одна із найбільш підготовлених людей, компетентних", – підкреслив голова МВС.

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За його словами, Хатія Деканоідзе, коли вона на першому етапі працювала над проектним менеджментом, теж була чудовою.

"Що стосується її роботи, як голови Нацполіції, то думаю, що це все ж не було її найкращою функцією. Вона, певно, як людина є створеною для іншого", – зауважив міністр.

На питання ведучої, чому він так довго тягнув з її звільненням, Авкаков зазначив, що, на його думку, всі високі державні посади – це сукупність відповідальності групи осіб.

Теги: Україна Міністерство внутрішніх справ Хатія Деканоідзе Арсен Аваков Політика Соня Кошкіна
Джерело: 24 Канал
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