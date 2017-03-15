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Голова САП розповів нові цікаві деталі про підозру Насірову

22:48, 14 березня 482 Читать новость на русском
Назар Холодницький
Назар Холодницький / 24 Канал

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький підтвердив, що саме повідомлення про підозру відстороненому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову він отримав задовго до 2 березня.

Про це він розповів в ефірі програми "Лівий берег з Сонею Кошкіною".

Кошкіна навела інформацію, яку раніше поширювали ЗМІ про те, що ввечері 1 березня Насіров побував на Банковій, а вже вранці 2 березня зліг у Феофанію.

На питання, чому підозра не була оголошена одразу 28 лютого, коли Холодницький нібито її отримав, він відповів: "Може, це краще, ніж якби казали, що ця підозра два місяці лежала у Холодницького на столі чи десь під столом".

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Керівник САП також розповів досі невідомі деталі щодо самого повідомлення про підозру Роману Насірову.

Саме повідомлення про підозру надійшло до нас 8 лютого. Я отримав її безпосередньо 9 числа, на 10-те число була скликана відповідна нарада, бо це є спосіб комунікації детективів і прокурорів, щоб обговорити план дій. 10 лютого – це була п’ятниця, тоді керівництво НАБУ не змогло з’явитись на нараду, бо в них були якісь інші важливі зустрічі,
– зазначив Холодницький.

За його словами, ця нарада відбулась 14 лютого.

"За вихідні старший прокурор вже встиг ознайомитись з матеріалами провадження, бо підозра 8-го числа надійшла в "голому" вигляді без матеріалів провадження, тому він не міг порівняти, чи відповідає написаний текст зібраним документам. На нараді 14 лютого обговорили, що у прокурорів є сумніви з приводу тих чи інших обставин і треба доопрацювати і виконати вказівки", – пояснив керівник САП.

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Впродовж 2 тижнів – з 14 до 28 лютого "ці вказівки виконувались".

28 лютого я вже отримав і перевірив їх сам, бо є також одним з процесуальних керівників у цьому провадженні. Я отримав документи для усунення цих сумнівів, то на 80% ми їх усунули, хоча ще є елементи, які ще слідство має доопрацювати,
– додав Назар Холодницький.

28 лютого він погодив обшуки, 1 березня отримав відповідні ухвали суду для їх проведення і 2 березня "люди почали працювати".

Холодницький запевнив, що проти Насірова є достатньо доказів.

Теги: Соня Кошкіна Затримання Насірова Україна Назар Холодницький Політика Роман Насіров САП
Джерело: 24 Канал
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