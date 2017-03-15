Голова САП розповів нові цікаві деталі про підозру Насірову

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький підтвердив, що саме повідомлення про підозру відстороненому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову він отримав задовго до 2 березня.

Про це він розповів в ефірі програми "Лівий берег з Сонею Кошкіною".

Кошкіна навела інформацію, яку раніше поширювали ЗМІ про те, що ввечері 1 березня Насіров побував на Банковій, а вже вранці 2 березня зліг у Феофанію.

На питання, чому підозра не була оголошена одразу 28 лютого, коли Холодницький нібито її отримав, він відповів: "Може, це краще, ніж якби казали, що ця підозра два місяці лежала у Холодницького на столі чи десь під столом".

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Керівник САП також розповів досі невідомі деталі щодо самого повідомлення про підозру Роману Насірову.

Саме повідомлення про підозру надійшло до нас 8 лютого. Я отримав її безпосередньо 9 числа, на 10-те число була скликана відповідна нарада, бо це є спосіб комунікації детективів і прокурорів, щоб обговорити план дій. 10 лютого – це була п’ятниця, тоді керівництво НАБУ не змогло з’явитись на нараду, бо в них були якісь інші важливі зустрічі,

– зазначив Холодницький.

За його словами, ця нарада відбулась 14 лютого.

"За вихідні старший прокурор вже встиг ознайомитись з матеріалами провадження, бо підозра 8-го числа надійшла в "голому" вигляді без матеріалів провадження, тому він не міг порівняти, чи відповідає написаний текст зібраним документам. На нараді 14 лютого обговорили, що у прокурорів є сумніви з приводу тих чи інших обставин і треба доопрацювати і виконати вказівки", – пояснив керівник САП.

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Впродовж 2 тижнів – з 14 до 28 лютого "ці вказівки виконувались".

28 лютого я вже отримав і перевірив їх сам, бо є також одним з процесуальних керівників у цьому провадженні. Я отримав документи для усунення цих сумнівів, то на 80% ми їх усунули, хоча ще є елементи, які ще слідство має доопрацювати,

– додав Назар Холодницький.

28 лютого він погодив обшуки, 1 березня отримав відповідні ухвали суду для їх проведення і 2 березня "люди почали працювати".

Холодницький запевнив, що проти Насірова є достатньо доказів.