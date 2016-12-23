Голова Центрвиборчкому може потрапити за ґрати за кількох умов, – експерт

Розслідування "чорної бухгалтерії" Партії регіонів, зокрема по одному з фігурантів, голові ЦВК Михайлу Охендовському, має перспективу. Щоправда, лише якщо слідство збере доказову базу по трьом важливим складовим.

Таку думку сайту "24" висловив політичний експерт Тарас Чорновіл, коментуючи судовий процес над Охендовським, якого підозрюють в отриманні хабара під час виконання службових обов’язків.

По перше, необхідно підтвердити документальну складову справи. За словами експерта, є документ – "чорна каса" Партії регіонів, і є підтвердження того, що цей документ – реальний. Більше того – є свідки, які підтверджують процес і механізм отримання грошей з "чорної каси" в київському офісі Партії регіонів.

Крім того, є підпис Охендовського, який, як заявляють у НАБУ, перевірений графологічною експертизою і є справжнім.

Серед тих, хто отримував гроші з "чорної бухгалтерії", є дві категорії людей. Ті, хто сам брав гроші. І ті, для яких ці гроші забирав екс-депутат від ПР Віталій Калюжний, який був бухгалтером в "регіоналів". Охендовський був настільки наближеним до Партії регіонів, що сам приходив до офісу забирати гроші. Це підстава для звинувачень,

– зазначає експерт.

Друга складова – наявність майна, яке Охендовський, будучи все життя держслужбовцем, в принципі не міг заробити за свою зарплату. Згідно е-декларації Охендовського, все належить його дружині, щоправда, джерело доходів дружини, невідоме. Таке майно, за словами експерта, корелюється з тими хабарами, які, судячи з "чорної каси", він отримав.

Третя складова – наявність у діях Охендовського під час виконання своїх службових обов’язків ознак, що ці дії могли би бути оплаченими саме з "чорної каси".

Якщо всі ці складові будуть доведені, то справа має серйозну перспективу. При перших двох – це буде справа тільки по хабарам. Її доводити важче, але вийти на незаконне збагачення можливо,

– наголосив Тарас Чорновіл.

Нагадаємо, 21 грудня в Солом’янському суді Києва відбулося засідання по справі Михайла Охендовського, якого підозрюють у тому, що він брав хабарі у розмірі понад 1 мільйон гривень. Суд вирішив не призначати голові ЦВК Михайлу Охендовському застави у понад мільйон гривень і не відсторонювати його від займаної посади.

Більш детально про про судовий процес і його перспективи читайте в матеріалі: Перший пішов: розпочався процес по "чорній касі" Партії регіонів