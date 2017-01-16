Голова Верховної ради оголосив про наполеонівські плани на наступну сесію

Депутати в останній робочий тиждень 5-ї сесії парламенту домовились прийняти усі закони, які залишилися з минулого року без розгляду.

У тижневому порядку денному: закони про екологію і транспорт, Конституційний суд та кошторис парламенту. На його роботу передбачили 1 мільярд 200 мільйон гривень. Половину з цих грошей піде на депутатські зарплати.

Зарплати обранцям прив'язали до прожиткового мінімуму і трішки підняли. В "Опозиційному блоці" проти підняття зарплат. А у "Батьківщині" ще не визначились.

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Лідер радикалів Олег Ляшко лише завуальовано відповів, що думає з цього приводу. На його думку, найкращим виходом буде підняття зарплат усім українцям, але для цього слід звільнити Валерію Гонтареву з посади керівника НБУ.

У "Самопомочі" запропонували звільнити ще двох відповідальних за державні гроші осіб – голову Фіскальної служби та голову Податкової поліції.

Крім кадрових рішень, у ВРУ залишилось багато не розв’язаних питань – це і оновлення ЦВК, і закон про створення Тимчасових слідчих комісій. І, очевидно, більшість з депутатських боргів перекочують на наступну сесію.