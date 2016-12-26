Голова Єврокомісії Юнкер висловив Путіну співчуття щодо падіння Ту-154

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер звернувся до президента Росії Володимира Путіна у зв'язку з катастрофою військового літака Ту-154, який летів до Сирії і впав у Чорне море.

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