Голова Єврокомісії Юнкер висловив Путіну співчуття щодо падіння Ту-154

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер звернувся до президента Росії Володимира Путіна у зв'язку з катастрофою військового літака Ту-154, який летів до Сирії і впав у Чорне море.
Відповідне повідомлення з’явилося на сайті Єврокомісії.
"З глибоким сумом я дізнався про загибель стількох людей у авіакатастрофі над Чорним морем. Цього святого дня мої думки з жертвами, їхніми сім’ями та близькими. Від свого імені та від всієї Єврокомісії, я хотів би висловити вам – і через вас всій нації – мої щирі співчуття" – зазначив Юнкер.
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Нагадаємо, уранці 25 грудня в Чорне море впав літак Міноборони Росії Ту-154, що летів до Сирії.
На його борту перебували 84 пасажири: військовослужбовці Збройних сил Росії, артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ.
У зв’язку з трагедією 29 грудня оголошено загальнонаціональним днем жалоби.
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