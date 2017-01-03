Головна ялинка впала у містечку на Київщині

У вівторок, 3 січня, у Переяславі-Хмельницькому, що на Київщині, впала головна новорічна ялинка міста, висотою близько 12 м.

Про це повідомляє "Вісник Переяславщини".

На місце відразу ж прибули працівники міського відділу культури. Вони почали збирати побиті іграшки та інші ялинкові прикраси.

Причиною падіння ялинки стало те, що на рівні близько 1,5 м від землі з невідомої причини не витримали гвинти металевої конструкції, на якій було змонтовано набірну ялинку. Вони зірвалися і верхня частина ялинки впала.

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Місцеві мешканці не пригадують, щоб у попередні роки траплялася така неприємність.