Головні корупційні держзакупівлі 2016 року – схеми Онищенка і тендер Широкова в "Южному"

Поставки газу для держкомпанії "Центренерго" і тендер на днопоглиблення в порту "Южний" визнані головними корупційними історіями 2016 року.

Рейтинг топ-5 скандалів на держзакупівлі складений сайтом "Вести" на основі опитування депутатів парламентського комітету з протидії та запобігання корупції, представників антикорупційних організацій, політологів і економістів.

"Головним корупційним скандалом року, безперечно, стали одкровення народного депутата-втікача Олександра Онищенка. Основні звинувачення, висунуті Онищенком, пов'язані з ухиленням від сплати податків та відмиванням коштів. Брав депутат участь і в махінаціях на держзакупівлі. Компанія "Газтранспроект" поставила держпідприємству "Центренерго" 19 млн кубометрів газу за завищеними цінами. Договір на суму 194,63 млн гривень було укладено без відкритих торгів: вартість одного куба газу становила 10,244 тисяч гривень, що майже в два рази дорожче граничної ціни для промисловості, визначеної НКРЕКП на той час - 6,6 тисяч гривень", – пишуть ЗМІ.

На другому місці, згідно з опитуванням, тендер на днопоглиблення в порту "Южний", організований начальником южненської філії Адміністрації морських портів Максимом Широковим.

"Перемогу в конкурсі здобула компанія" Ян де НулУкраіна ", яка запропонувала на 90 млн гривень більше ніж конкуренти. Механізм корупційної схеми: минулого літа, через два місяці після оголошення тендеру, 55% акцій "Ян де ННЛ Україна" за символічну суму перейшли від бельгійських власників двом кіпрським компаніям, афільованим з "негласним шефом" АМПУ, народним депутатом Сергієм Фаермарком. Директором компанії був призначений екс-помічник нардепа Андрій Розов. Фактично з представництва відомої бельгійської днопоглиблювальної компанії "Ян де НулУкраіна" перетворилася в фірму-прокладку для відмивання коштів, що виділяються державою на днопоглиблення портів. Детективи НАБУ навідалися з обшуками до організатора тендера Широкова і в офіс "Ян де НулУкраіна". Були знайдені підтвердження зв'язку Фаермарка і "Ян де ННЛ Україна". Тим часом Широков запустив три нових тендери на днопоглиблення в "Южному" загальною вартістю в 2,5 млрд гривень, що спровокувало новий корупційний скандал. Термін проведення торгів перенесений на місяць через велику кількість скарг днопоглиблювачів. На думку нардепа Сергія Лещенка, призначений ще за Януковича Широков взагалі не має права обіймати посаду, тому будь-які рішення тендерного комітету можуть бути оскаржені ", – повідомляє видання.

Решта місць рейтингу займають скандали навколо придбання автомобілів для МВС, закупівлі дизеля "Укрзалізницею", а також покупки вугілля вже згаданим вище "Центренерго" через компанію прокладку.

Як повідомлялося, в 2016 році в результаті розкриття корупційних схем на держпідприємствах, детективам НАБУ вдалося запобігти розкрадання понад 580 млн гривень і повернути на рахунки державних компаній понад 100 млн гривень. За словами директора Бюро Артема Ситника, в даний час НАБУ розслідує понад 280 кримінальних проваджень, збитки держави за якими склали понад 82,5 млрд гривень.