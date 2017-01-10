  • укр
  • рус
14:14
10 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA
18:44, 31 грудня 2016
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня 2016
Випуск новин за 13:00: Рух на дорогах майже відновлений. Перерахування тарифу за опалення
Випуск новин
13:48, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Головні корупційні держзакупівлі 2016 року – схеми Онищенка і тендер Широкова в "Южному"

10:34, сьогодні 1502 Читать новость на русском
Порт
Порт "Южний" / zn.ua

Поставки газу для держкомпанії "Центренерго" і тендер на днопоглиблення в порту "Южний" визнані головними корупційними історіями 2016 року.

Рейтинг топ-5 скандалів на держзакупівлі складений сайтом "Вести" на основі опитування депутатів парламентського комітету з протидії та запобігання корупції, представників антикорупційних організацій, політологів і економістів.

"Головним корупційним скандалом року, безперечно, стали одкровення народного депутата-втікача Олександра Онищенка. Основні звинувачення, висунуті Онищенком, пов'язані з ухиленням від сплати податків та відмиванням коштів. Брав депутат участь і в махінаціях на держзакупівлі. Компанія "Газтранспроект" поставила держпідприємству "Центренерго" 19 млн кубометрів газу за завищеними цінами. Договір на суму 194,63 млн гривень було укладено без відкритих торгів: вартість одного куба газу становила 10,244 тисяч гривень, що майже в два рази дорожче граничної ціни для промисловості, визначеної НКРЕКП на той час - 6,6 тисяч гривень", – пишуть ЗМІ.

На другому місці, згідно з опитуванням, тендер на днопоглиблення в порту "Южний", організований начальником южненської філії Адміністрації морських портів Максимом Широковим.

"Перемогу в конкурсі здобула компанія" Ян де НулУкраіна ", яка запропонувала на 90 млн гривень більше ніж конкуренти. Механізм корупційної схеми: минулого літа, через два місяці після оголошення тендеру, 55% акцій "Ян де ННЛ Україна" за символічну суму перейшли від бельгійських власників двом кіпрським компаніям, афільованим з "негласним шефом" АМПУ, народним депутатом Сергієм Фаермарком. Директором компанії був призначений екс-помічник нардепа Андрій Розов. Фактично з представництва відомої бельгійської днопоглиблювальної компанії "Ян де НулУкраіна" перетворилася в фірму-прокладку для відмивання коштів, що виділяються державою на днопоглиблення портів. Детективи НАБУ навідалися з обшуками до організатора тендера Широкова і в офіс "Ян де НулУкраіна". Були знайдені підтвердження зв'язку Фаермарка і "Ян де ННЛ Україна". Тим часом Широков запустив три нових тендери на днопоглиблення в "Южному" загальною вартістю в 2,5 млрд гривень, що спровокувало новий корупційний скандал. Термін проведення торгів перенесений на місяць через велику кількість скарг днопоглиблювачів. На думку нардепа Сергія Лещенка, призначений ще за Януковича Широков взагалі не має права обіймати посаду, тому будь-які рішення тендерного комітету можуть бути оскаржені ", – повідомляє видання.

Решта місць рейтингу займають скандали навколо придбання автомобілів для МВС, закупівлі дизеля "Укрзалізницею", а також покупки вугілля вже згаданим вище "Центренерго" через компанію прокладку.

Як повідомлялося, в 2016 році в результаті розкриття корупційних схем на держпідприємствах, детективам НАБУ вдалося запобігти розкрадання понад 580 млн гривень і повернути на рахунки державних компаній понад 100 млн гривень. За словами директора Бюро Артема Ситника, в даний час НАБУ розслідує понад 280 кримінальних проваджень, збитки держави за якими склали понад 82,5 млрд гривень.

Теги: Україна Корупція
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Гарячі ділянки фронту: волонтер самотужки передав українським бійцям необхідну техніку
сьогодні, 13:32 Гарячі ділянки фронту: волонтер самотужки передав українським бійцям необхідну техніку
Народний проект 1512
Риторика і дії Росії щодо України змінилися кардинально
сьогодні, 08:20 Риторика і дії Росії щодо України змінилися кардинально
Дмитро Снєгирьов 6009
Серйозні вибухи газу та жертви негоди, – головне за добу
сьогодні, 08:12 Серйозні вибухи газу та жертви негоди, – головне за добу
1261
Інструмент підтримки чи банальне збагачення: кому вигідне створення
9 січня, 22:32 Інструмент підтримки чи банальне збагачення: кому вигідне створення "Аграрного фонду"?
Андрій Вігірінський 1396
Чого не знає Рабінович?
9 січня, 20:01 Чого не знає Рабінович?
Наталія Лебідь 2 3301
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Парубій та Варфоломій обговорили надання автокефалії для української Церкви
 19 листопада 2016 , 22:57
Янукович не прийде на сьогоднішній допит в якості підозрюваного
 5 грудня 2016 , 11:45
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук