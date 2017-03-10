Головні новини 10 березня: "Сбербанку" загрожують санкції, владі висунули ультиматум

"Сбербанку Росії" загрожують українські санкції. Блокувальники Донбасу висунули владі ультиматум. НАБУ обшукало три управління ДФС. Албанія скасовує візи для України.

Санкції для "Сбербанку"

Глава МВС Арсен Аваков на засідання Кабміну порушив питання про запровадження санкцій проти "Сбербанку Росії", який досі працює на території України. За словами міністра, прибутки, зароблені в Україні, цей банк витрачає на фінансування бойовиків.

Вважаю, що це неприпустимо, тому прошу, щоб уряд звернувся до незалежного регулятора НБУ та РНБО щодо невідкладного розгляду цього питання і введення санкцій щодо "Сбербанку Росії",

– наголосив глава МВС.

У відповідь на це Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив, що рішення, потрібні від уряду, він ухвалить швидко.

Блокада: новий етап

Організатори блокади Донбасу теж звернули увагу на діяльність "Сбербанку Росії" і дали два тижні вкладникам фінустанови, щоб забрали свої гроші.

Блокувальники також закликали владу України заборонити діяльність російського банку. В іншому ж випадку активісти самотужки закриють всі відділення фінустанови на всій території країни.

Окрім того, блокувальники вимагають від влади підписати договори про постачання вугілля з країн, які не ведуть військові дії з Україною. Якщо цього не станеться до 2 квітня, активісти обіцяють перекрити всі шляхи сполучення з Росією.

Нові обшуки

Співробітники Національного антикорупційного бюро завітали з обшуками до трьох обласних відділень Державної фіскальної служби в рамках розслідування "газової справи Онищенка". Зазначимо, що обшукали відділення ДФС у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

У Європу без віз вже сьогодні

Вже з 1 квітня громадянам України не потрібні будуть візи, щоб відвідати Албанію. Відтак, громадяни України та Албанії, у яких наявні дійсні закордонні паспорти чи посвідчення особи моряка, можуть без віз їздити на територію держави іншої "договірної сторони упродовж строку, що не перевищує 90 днів протягом 180".