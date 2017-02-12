Головні новини 11 лютого. Смерть легендарного генерала, Жадана затримали в Білорусі

Помер легендарний генерал, великий воїн, Геннадій Воробйов. В Білорусі затримали українського письменника Сергія Жадана. Пройшов другий півфінал Нацвідбору на Євробачення-2017.

Втрата для Збройних Сил

11 лютого помер начальник Національного університету оборони України імені Івана Черняховського генерал-полковник Геннадій Воробйов.

За часів Євромайдану сааме цей генерал відмовився кинути війська проти учасників протестів. На той час Геннадій Воробйов командував Сухопутними військами, а після прийняття диктаторських законів 16 січня подав у відставку.

Читайте також: Пройшов фронт та підтримував Майдан. ТОП-факти про загиблого генерала Воробйова

Відзначився він і на фронті. У 2014 році Воробйова призначили першим заступником начальника Генштабу. Як розповів президент України Петро Порошенко, він понад два роки війни прослужив Україні безпосередньо на передовій.

Воробйов брав участь у бойових діях. Зокрема, він працював над розробкою багатьох військових операцій, в тому числі під Дебальцевим.

Останні місяці він працював над передачею військового досвіду юним курсантам. Адже з травня 2016 року очолював Національний університет оборони України імені Івана Черняховського.

Як сказав Міністр оборони Степан Полторак, його смерть – велика втрата для усіх українських Збройних Сил.

Скандал з Жаданом

Вранці 11 лютого стало відомо, що у Мінську затримали українського письменника та поета Сергія Жадана.

За словами Жадана, до нього в готельний номер близько другої ночі нагрянув міліцейський патруль.

Поет пояснив, що, як з’ясували правоохоронці, йому ще 2015-го заборонено в'їзд на територію РФ, а оскільки Білорусь та Казахстан перебувають із РФ в одній візовій зоні, то заборона автоматично переходить і до цих країн

З цього приводу посольство України в Білорусі вже надіслало ноту до МЗС країни з тим, щоб отримати офіційну відповідь про причини затримання Жадана.

Пізніше українське МЗС викликало "на килим" Посла Білорусі в Україні пана Ігоря Сокола. Адже роз’яснення білоруської сторони з приводу затримання Жадана не задовольняє українську сторону.

Однак, міжнародного скандалу вдалось уникнути – Білорусь анулювала Сергію Жадану заборону на в'їзд в країну.

Відбір на Євробачення-2017

Ввечері 11 лютого у Києві пройшов другий півфінал українського відбору на пісенний конкурс Євробачення-2017.

За місце у фіналі позмагались: LETAY, Міла Нітіч, KUZNETSOV, AGHIAZMA, DETACH, ROZHDEN, Panivalkova , ILLARIA.

Не обійшлось і без скандалів. Одного із суддів Андрія Данилка неабияк розізлив виступ однієї з конкурсанток співачки Міли Нітіч.

"Конкурс" Євробачення "– не конкурс голосів, а конкурс пісень. Якщо там брав участь навіть я, то ... Я думаю, ви добре заспівали, але це 2004 рік, а зараз 2017. Категорично ні. Це так банально. Ви йдете сюди…готуєтесь…для чого це?" – обурився Данилко.

Не дивно, що журі оцінили виступ Міли Нітіч лише у три бали. Найменше балів від суддів отримав indie-гурт LETAY, а найбільше – виконавець ROZHDEN. Водночас, глядачам більше сподобався виступ співачки ILLARIA.

Згідно з результатами, ROZHDEN та ILLARIA проходять до фіналу національного відбору Євробачення-2017, який відбудеться 25 лютого. Саме тоді Україна і дізнається ім'я виконавця, який представлятиме країну на пісенному конкурсі.