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Головні новини 12 березня: запеклий бій під Маріуполем, смерть ідейного лідера "ДНР"

21:01, сьогодні 2018 Читать новость на русском
Головні новини 12 березня
Головні новини 12 березня / 24 Канал

Поблизу Маріуполя відбулося бойове зіткнення з ворожою диверсійно-розвідувальною групою. У тимчасово окупованому Донецьку помер колишній "спікер" терористичної "ДНР" Володимир Макович. Так званий колишній "міністр оборони" терористичної "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) зробив гучну заяву щодо "добровольців-ополченців".

Бій під Маріуполем

Речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу повідомив, що 11 березня ворожа диверсійна група у складі 4 бойовиків висунулася до українських позицій в Березовому, що на захід від Докучаєвська. Українські військові відкрили вогонь на ураження.

Бій тривав близько півгодини. Внаслідок бойового зіткнення двоє українських військових загинули.

Смерть ідейного лідера "ДНР"

У тимчасово окупованому Донецьку помер колишній "спікер" терористичної "ДНР" Володимир Макович. Попередня причина смерті – серцевий напад.

Прихильник сепаратистів Борис Борисов у повідомлення про смерть терориста додав, що саме він зачитував так звану "декларацію про незалежність "ДНР" у 2014 році. Сепаратисту було 57 років.

Гучна заява Гіркіна

Так званий колишній "міністр оборони" терористичної "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що на Донбасі вже не лишилось так званих "добровольців-ополченців".

За його словами, зараз проти української армії воюють контрактники, які вбивають за гроші.

Немає вже "ополчення". Є контрактники. Вони за свої 15 тисяч, які там дуже непогані гроші, якщо знадобиться, і в своїх будуть стріляти. Там такий контингент в ряді підрозділів, яким взагалі на все наплювати,
– заявив колишній терорист.

Зима повертається

В ніч на 13 березня в деяких областях України температура опуститься нижче нуля. Зокрема на заході та на північному сході місцями стовпчики термометра опустяться до трьох градусів морозу, у Карпатах до шести градусів морозу.

Також на заході пройде дощ, місцями з мокрим снігом. На решті території буде хмарно, подекуди навіть проглядатиме сонце.

Теги: Україна Війна на Донбасі Тероризм АТО Жертви Погода
Джерело: 24 Канал
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