Головні новини 12 березня: запеклий бій під Маріуполем, смерть ідейного лідера "ДНР"

Речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу повідомив, що 11 березня ворожа диверсійна група у складі 4 бойовиків висунулася до українських позицій в Березовому, що на захід від Докучаєвська. Українські військові відкрили вогонь на ураження.

Бій тривав близько півгодини. Внаслідок бойового зіткнення двоє українських військових загинули.

У тимчасово окупованому Донецьку помер колишній "спікер" терористичної "ДНР" Володимир Макович. Попередня причина смерті – серцевий напад.

Прихильник сепаратистів Борис Борисов у повідомлення про смерть терориста додав, що саме він зачитував так звану "декларацію про незалежність "ДНР" у 2014 році. Сепаратисту було 57 років.

Так званий колишній "міністр оборони" терористичної "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що на Донбасі вже не лишилось так званих "добровольців-ополченців".

За його словами, зараз проти української армії воюють контрактники, які вбивають за гроші.

Немає вже "ополчення". Є контрактники. Вони за свої 15 тисяч, які там дуже непогані гроші, якщо знадобиться, і в своїх будуть стріляти. Там такий контингент в ряді підрозділів, яким взагалі на все наплювати,

– заявив колишній терорист.

Зима повертається

В ніч на 13 березня в деяких областях України температура опуститься нижче нуля. Зокрема на заході та на північному сході місцями стовпчики термометра опустяться до трьох градусів морозу, у Карпатах до шести градусів морозу.

Також на заході пройде дощ, місцями з мокрим снігом. На решті території буде хмарно, подекуди навіть проглядатиме сонце.