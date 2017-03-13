Головні новини 13 березня: розгін блокади, скандал щодо представниці Росії на Євробаченні

13 березня на редуті "16 добровольчого батальйону" у Кривому Торці розпочався штурм. Спершу там повністю відключили мобільний зв'язок, а потім до табору редуту заїхали невідомі на БТРах.



Крім того, на редут прибула спецгрупа СБУ, у складі якої були також БТР і кілька мікроавтобусів.

Було силове затримання, хлопців сильно побили, у багатьох розбиті голови. Особливо сильно били тих, хто назвався учасниками АТО. Наразі всі заарештовані перебувають у відділенні поліції Торецька, – розповів нардеп Семен Семенченко.

Згодом у СБУ заявили, що в рамках контрдиверсійних дій затримали 43 людей зі зброєю.

У зв'язку з такими діями з боку влади активісти зібралися на Майдані в Києві, так і під стінами Волинської ОДА, яку потім захопили.

Цей пост для жителів Краматорська, Костянтинівки та Бахмута. Жителі Краматорська і Костянтинівки – збираємось зараз біля Костянтинівського відділку Нацполіції. Старший – координатор ОУН Олександр Статіва. Патріоти України з Бахмута – ми чекаємо вас на редуті “Запоріжжя”. Зараз важливо не допустити жодної паніки та бути всім разом,

– додав Семен Семенченко.

Росія на Євробаченні-2017

Росія назвала свого учасника Євробачення-2017 – ним виявилася співачка з інвалідністю Юлія Самойлова.

За словами керівника проекту "Майдан закордонних справ" Андрія Клименка, виконавиця виступала в анексованому Криму. У зв’язку з цим СБУ має намір вивчити це питання та ухвалити виважене рішення щодо її в’їзду на територію України.

"СБУ перевіряє її, є заява. Я вважаю, що закон повинен бути один для всіх. Росія вже багато років займається провокаціями", – наголосив міністр закордонних справ Клімкін.

У самій же Росії не вбачають у виборі такої учасниці жодних провокацій.

Я б не став вживати таких слів, як провокація, це вибір російського телеканалу, який направляє туди учасника. Тому нічого провокаційного ми тут не бачимо. У Криму бували всі, практично немає, напевно, людей, які не бували в Криму. Це все-таки міжнародний конкурс, і країна-організатор конкурсу, напевно, повинна слідувати тим правилам, за якими цей конкурс проводиться,

– сказав Дмитро Пєсков, речник президента Росії.

Українці літатимуть дешево

Найбільший лоукостер Європи Ryanair офіційно вийшов на ринок України.



Крім того, найбільший лоукостер Центральної та Східної Європи компанія Wizz Air оголосила про відкриття нових рейсів з України до Польщі та Німеччини.

Також українці зможуть недорого літати і в США, оскільки німецька авіакомпанія-лоукостер Condor Airlines відкрила на своєму сайті бронювання авіаквитків з кількох міст США до Києва.

Геть російський банк з України