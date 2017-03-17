Головні новини 17 березня: Насіров вийшов на волю, в Україну йдуть морози та сніг

За відстороненого главу Фіскальної служби України Романа Насірова внесли заставу. Через низку скандальних розслідувань, главу НАБУ Артема Ситника можуть усунути з його посади. Українців чекають дуже холодні вихідні.

Застава за Насірова

Роман Насіров вийшов на волю. Заставу у розмірі 100 мільйонів гривень виплатила його дружина.

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Національне антикорупційне бюро вже ініціювало перевірку щодо походження грошей, які внесли як заставу.

Однак, найбільша проблема полягає в тому, що Насіров досі не здав паспорт підданого Великої Британії.

"Щодо іноземного паспорта Британії, наразі він є незданим. Ми наполягатимемо, що у Насірова є обов'язок надати цей паспорт стороні обвинувачення чи до відповідних компетентних органів, які мають право на зберігання цього паспорта", – заявив начальник відділу антикорупційної прокуратури Роман Симків.

Тож зараз є великий ризик, що Насіров повторить долю багатьох українських чиновників, які вляпались у скандал, і втече від правосуддя закордон.

Що буде з НАБУ?

Після низки скандальних розслідувань, яке провело НАБУ, чинного директора НАБУ Артема Ситника можуть усунути з його посади.

Спроба "пропхати" на місце аудитора бюро скандально відомого Найджела Брауна була вчинена 16 березня. Тоді, за словами нардепа Сергія Лещенка, нардепи влаштували в Раді путч, провівши нелегітимне "засідання" антикорупційного комітету Верховної Ради. Однак, у Верховній Раді це рішення не розглядали.

Тож 17 лютого група цих же депутатів зірвали засідання Антикорупційного бюро.

Як пояснив нардеп Єгор Соболев: "НАБУ наближається до оголошення підозри дуже відомому топ-корупціонеру в Україні". Тож це змушує подібних людей поспішати з прийняттям рішень щодо зняття Артема Ситника з посади директора НАБУ.

Негода наступає

Українцям прогнозують дуже неприємні вихідні. У суботу та неділю в Україні дощитиме, падатиме мокрий сніг та пануватиме сильний вітер.

"18 березня в ніч та ранок більше на заході негода погуляє, а потім протягом дня посунеться на схід, а, отже, ввечері та вдень вже північ та схід потраплять у опади. Центр та схід жонглюватимуть – опади, прояснення, дощ – сонце", – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її даними, температура в суботу вночі коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла, місцями до 0 – 2 морозу. Вдень стовпчики термометра піднімуться до 4 – 9 градусів вище нуля.

19 березня, також буде дощ, подекуди з мокрим снігом, та сильний вітер. Температура вдень коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла.