Головні новини 18 березня: загострення в АТО, зізнання Савченко, заяви Меркель і Трампа про Донбас

Україна втратила в зоні АТО чимало бійців. Трамп і Меркель обговорили ситуацію на Донбасі. Савченко підтвердила, що брала участь у стрільбах бойовиків. Електроенергія може вкотре подорожчати.

Загострення в АТО

На Донбасі внаслідок ворожих атак загинуло четверо українських військовослужбовців. Ще троє наших захисників були поранені.

Загалом протягом 17 березня ворог 112 разів обстріляв позиції ЗСУ, у тому числі з використанням важкого озброєння.

Згодом з’явились імена двох українських воїнів, що загинули на Донбасі. Це бійці 14-ої окремої механізованої бригади Микола Яворський та Микола Грабарчук.

Як пояснили у штабі АТО, така активізація бойовиків пов’язана з тим, що на окупованому Донбасі тривають командно-штабні тренування бандформувань.

Трамп, Меркель і Донбас

На спільній прес-конференції президент США Дональд Трамп та канцлер Німеччини Ангела Меркель зробили заяви щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Відтак, Трамп заявив про необхідність мирного врегулювання конфлікту між Росією і Україною.

Я високо оцінюю провідну роль канцлера Німеччини Ангели Меркель поряд з французьким президентом у вирішенні конфлікту в Україні, – додав він.

Меркель, у свою чергу, наголосила, що США і Трамп підтримують мінські домовленості.

"Я рада, що американська адміністрація і особисто президент все більше залучені в мінський процес. Нам потрібно вирішити це питання, з одного боку, для безпечної і суверенної України, а й для можливості для поліпшення відносин з Росією, коли проблеми будуть усунені", – наголосила Меркель.

Зізнання Савченко

Нардеп Надія Савченко підтвердила чутки про те, вона брала участь у спільних із бойовиками "ДНР" стрільбах на окупованому Донбасі.

Про це заявив голова СБУ Василь Грицак, який додав, що це зізнання Савченко зробила під час допиту в СБУ.

На більшість питань, які ставив слідчий, вона відмовлялася відповідати. Але водночас підтвердила факти, оприлюднені у ЗМІ, щодо участі у стрільбах разом з учасниками незаконних збройних формувань,

– заявив Грицак.

Також він додав, що зараз СБУ перевіряє інформацію про можливе підбурювання Савченко українських військових до акцій непокори.

Світло знову здорожчає

Із 1 квітня може зрости оптова ринкова ціна на електроенергію на 1% замість раніше затвердженого зниження на 5,8%.

Збільшення вартості планує Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

Відтак, оптову ринкову ціну на II-IV квартали планується затвердити в розмірі 1354,98 грн/МВт-год (без ПДВ).

Додамо, що оптова ринкова ціна впливає на встановлення тарифів на електроенергію для промислових споживачів.