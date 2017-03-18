Головні новини 18 березня: загострення в АТО, зізнання Савченко, заяви Меркель і Трампа про Донбас

Україна втратила в зоні АТО чимало бійців. Трамп і Меркель обговорили ситуацію на Донбасі. Савченко підтвердила, що брала участь у стрільбах бойовиків. Електроенергія може вкотре подорожчати.
На Донбасі внаслідок ворожих атак загинуло четверо українських військовослужбовців. Ще троє наших захисників були поранені.
Загалом протягом 17 березня ворог 112 разів обстріляв позиції ЗСУ, у тому числі з використанням важкого озброєння.
Згодом з’явились імена двох українських воїнів, що загинули на Донбасі. Це бійці 14-ої окремої механізованої бригади Микола Яворський та Микола Грабарчук.
Як пояснили у штабі АТО, така активізація бойовиків пов’язана з тим, що на окупованому Донбасі тривають командно-штабні тренування бандформувань.
На спільній прес-конференції президент США Дональд Трамп та канцлер Німеччини Ангела Меркель зробили заяви щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Відтак, Трамп заявив про необхідність мирного врегулювання конфлікту між Росією і Україною.
Я високо оцінюю провідну роль канцлера Німеччини Ангели Меркель поряд з французьким президентом у вирішенні конфлікту в Україні, – додав він.
Меркель, у свою чергу, наголосила, що США і Трамп підтримують мінські домовленості.
"Я рада, що американська адміністрація і особисто президент все більше залучені в мінський процес. Нам потрібно вирішити це питання, з одного боку, для безпечної і суверенної України, а й для можливості для поліпшення відносин з Росією, коли проблеми будуть усунені", – наголосила Меркель.
Нардеп Надія Савченко підтвердила чутки про те, вона брала участь у спільних із бойовиками "ДНР" стрільбах на окупованому Донбасі.
Про це заявив голова СБУ Василь Грицак, який додав, що це зізнання Савченко зробила під час допиту в СБУ.
На більшість питань, які ставив слідчий, вона відмовлялася відповідати. Але водночас підтвердила факти, оприлюднені у ЗМІ, щодо участі у стрільбах разом з учасниками незаконних збройних формувань,
– заявив Грицак.
Також він додав, що зараз СБУ перевіряє інформацію про можливе підбурювання Савченко українських військових до акцій непокори.
Із 1 квітня може зрости оптова ринкова ціна на електроенергію на 1% замість раніше затвердженого зниження на 5,8%.
Збільшення вартості планує Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.
Відтак, оптову ринкову ціну на II-IV квартали планується затвердити в розмірі 1354,98 грн/МВт-год (без ПДВ).
Додамо, що оптова ринкова ціна впливає на встановлення тарифів на електроенергію для промислових споживачів.