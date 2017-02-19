Головні новини 18 лютого: Кремль визнав терористів, небойові втрати, фіналісти Євробачення

Росія офіційно визнали документи, які видаються на окупований територіях Донбасу, внаслідок пожежі, що трапилася у військовій частині 58-ї бригади на Сумщині загинули два українських військовослужбовці.

Росія сказала "ТАК" паспортам "ДНР" і "ЛНР"

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання документів, які видаються на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України. Зокрема, мова йде про паспорти та документи про освіту, укладення та розірвання шлюбу, а також реєстраційні знаки автомобілів і свідоцтва про народження і смерть.

Зауважимо, що у зв'язку з цим президент України Петро Порошенко відповів досить різко.

Визнання паспортів окупованих територій, так званих "ЛНР" і "ДНР" для мене є черговим доказом і російської окупації, і російського порушення міжнародного права, і символічно, що це відбулося цинічно під час проведення Мюнхенської конференції з безпеки,

– зауважив він.

Також красномовні коментарі дали секретар РНБО Олександр Турчинов і очільник МЗС Павло Клімкін.

Натомість у самому Міністерстві закордонних справ вважають, що таким чином Росія де-факто в односторонньому порядку визнає, що окупованими районами керує не Україна, а нелігітимні органи влади.

Це, де-факто, є визнанням контрольованих Росією на окупованих українських територіях Донбасу нелегітимних органів влади. Російська сторона вкотре порушує державний суверенітет і територіальну цілісність України, свої міжнародні зобов'язання, фундаментально порушує Мінські домовленості,

– наголосили у відомстві.

Страшна пожежа у військовій частині на Сумщині.

У місті Глухові у військовій частині 58-ї бригади, де перебуває 16-й батальйон 58-ї бригади Збройних сил України, сталася трагедія.