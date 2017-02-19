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Головні новини 18 лютого: Кремль зробив крок до визнання терористів, небойові втрати ЗСУ

22:58, 18 лютого 616 Читать новость на русском
Роcія вкотре підтримала терористів
Роcія вкотре підтримала терористів / Соцмережі

Росія офіційно визнали документи, які видаються на окупований територіях Донбасу, внаслідок пожежі, що трапилася у військовій частині 58-ї бригади на Сумщині загинули два українських військовослужбовці.

Росія сказала "ТАК" паспортам "ДНР" і "ЛНР"

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання документів, які видаються на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України. Зокрема, мова йде про паспорти та документи про освіту, укладення та розірвання шлюбу, а також реєстраційні знаки автомобілів і свідоцтва про народження і смерть.

Путін, Донбас, Росія, документи

Зауважимо, що у зв'язку з цим президент України Петро Порошенко відповів досить різко.

Визнання паспортів окупованих територій, так званих "ЛНР" і "ДНР" для мене є черговим доказом і російської окупації, і російського порушення міжнародного права, і символічно, що це відбулося цинічно під час проведення Мюнхенської конференції з безпеки,
– зауважив він.

Також красномовні коментарі дали секретар РНБО Олександр Турчинов і очільник МЗС Павло Клімкін.

Натомість у самому Міністертстві закордонних справ вважають, що таким чином Росія де-факто в односторонньому порядку визнає, що окупованими районами керує не Україна, а нелігітимні органи влади.

Це, де-факто, є визнанням контрольованих Росією на окупованих українських територіях Донбасу нелегітимних органів влади. Російська сторона вкотре порушує державний суверенітет і територіальну цілісність України, свої міжнародні зобов'язання, фундаментально порушує Мінські домовленості,
– наголосили у відомстві.

Страшна пожежа у військовій частині на Сумщині.

У місті Глухові у військовій частині 58-ї бригади, де перебуває 16-й батальйон 58-ї бригади Збройних сил України, сталася трагедія.

Справа в тому, що загорівся намет, в якому перебували армійці.

У результаті інциденту загинули два військовослужбовці. Крім того, ще одного солдата з опіками доправли до лікарні.

Згодом у Міноборони підтвердили факт події. За цим фактом призначено службове розслідування.

Блокування інтернет-сайтів в Україні: початок

Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 29 грудня 2016 року "Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації".

"Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки та оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на секретаря Ради національної безпеки і оборони України", – зазначається на офіційному сайті голови держави.

Відповідно до документу, Кабміну слід передбачити "запровадження блокування (обмеження) за рішенням суду операторами та провайдерами телекомунікацій визначеного (ідентифікованого) інформаційного ресурсу (інформаційного сервісу)".

Крім того, правоохоронні органи мають отримати повноваження щодо внесення обов'язкових до виконання приписів власникам комп'ютерних даних (операторам та провайдерам телекомунікацій, іншим юридичним і фізичним особам) про термінове фіксування та зберігання комп'ютерних даних, необхідних для розкриття злочину, на строк до 90 днів із можливістю продовження такого строку до 3 років, а також унормування порядку внесення зазначених приписів.

А Національному банку своєю чергою рекомендовано опрацювати за участю СБУ питання щодо розроблення правового механізму блокування (припинення) на території України функціонування електронних платіжних систем суб'єктів господарювання держави-агресора.

Теги: Україна Війна на Донбасі Політика Україна-Росія Новини Росії Суми Пожежа Збройні Сили України Інтернет
Джерело: 24 Канал
Новини за 18 лютого
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