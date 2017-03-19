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Головні новини 19 березня: Річниця окупації, "українські" політики в Криму і конфуз Трампа

22:21, сьогодні 195 Читать новость на русском
В Росії святкували анексію Криму
В Росії святкували анексію Криму / Getty images

Три роки тому Росія анексувала Крим. В річницю анексії на півострові організували такий собі "зліт" делегацій. Тим часом у Вашингтоні президент Дональд Трамп негарно оконфузився приймаючи в себе канцлера Німеччини Ангелу Меркель.

Три роки в окупації

На святкування третьої річниці анексії Криму у Москві зігнали професійну масовку.

На "святкуваннях" бачили й українського бізнесмена Дмитра Зусмановича.

Тим часом у Путіна визнають, що окупований півострів став для Кремля причиною багатьох труднощів.

"Язик" президента РФ також заговорив, що для Росії дуже важливими залишаються відносини з Україною.

Безумовно, Україна є надзвичайно важливою для нас: і в плані міждержавних відносин, і в економічному плані, і в гуманітарному плані. Ви знаєте, що і змішані сім'ї, і родинні стосунки, і так далі і тому подібне. Це важко переоцінити, це важливим є досі, незважаючи на всі негативні моменти ось тієї ситуації, в яку ми разом потрапили з Україною,
– наголосив він.

Візит закордонних політиків до Криму

Делегація європейських політиків переважно з сепаратистськими поглядами вкотре незаконно проникла на територію окупованого Росією Криму.

РосЗМІ пишуть, що у складі делегацій присутні нібито й українські політики.

Згадано про депутатів радикальної партії Сербії Мілована Боіча і Дубравка Боіча, членів президії Сербської радикальної партії Олександра Шешеля, сербського письменника і політолога, професор Баня-Лукського університету Срджа Трифковіча, а також член палати депутатів парламенту Чеської Республіки Ярослав Голика.

Прізвищ так званих українських політиків поки не називали.

В СБУ припустили, що "українськими політиками" влада окупованого Криму могла гучно назвати представників так званих "ЛНР" та "ДНР".

Водночас секретар РНБО Олександр Турчинов вже закликав ввести санкції проти європейських політиків, які приїхали на окупований півострів, а проти українських, якщо такі дійсно були, розпочати кримінальні провадження.

Трамп не захотів тиснути руку Меркель

Президент США Дональд Трамп оскандалився під час прийому в Білому Домі федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель.

На вигуки фотографів "Рукостискання!" Трамп відреагував ігноруванням і зробив вигляд, що не почув фрази Меркель про те, що "вони хочуть рукостискання".

В адміністрації Трампа також своєрідно прокоментували цей випадок.

Прес-секретар американського лідера Шон Спайсер на зауваження, що про рукостискання Трампу нагадували і журналісти сказав: "Я не думаю, що він розчув питання".

Теги: Україна Політика Новини Криму Анексія Криму Новини Росії Україна-Росія СБУ Олександр Турчинов Дональд Трамп Ангела Меркель
Джерело: 24 Канал
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