Головні новини 19 лютого: запеклі атаки біля Авдіївки, блокада Банкової і заборона ліків

Бойовики довго атакували бійців АТО біля Авдіївки. Блокувальники Донбасу відтепер блокують і Адміністрацію Президента. В Україні заборонили два медичних препарати.

Бойовики лютують на Донбасі

Важке озброєння все частіше перекидають до лінії зіткнення на Донбасі. Від чого страждає мирне населення та інфраструктура. Генсек ОБСЄ Ламберто Занньєра заявив, що ситуація на Донбасі напружена, але вдалося подолати масові порушення, які були зафіксовані з початку року.

У штабі АТО заявили, що бойовики знову атакували позиції українців в районі Авдіївки – на світанку 19 лютого там відбулося бойове зіткнення. Відомо, що бойові дії там тривали близько 7 годин.

За словами речника Міноборони, бій був тривалим, але завершився вдало для української сторони – ворог не пройшов, українські війська не зазнали втрат.

Блокування Банкової

Учасники блокади торгівлі з окупантами 19 лютого влаштували віче на Майдані Незалежності, яке згодом переросло у блокування вулиці Банкової.

За словами нардепа Єгора Соболєва, мітингувальники вимагають від Президента України Петра Порошенка підтримати блокаду торгівлі з окупованими територіями. Водночас від нардепів президентської фракції вимагається голосувати в парламенті за закон, що забороняє цю торгівлю. Відтак, учасники акції почали облаштовувати наметове містечко під Адміністрацією президента. Збирають дрова, чай і намети.

Згодом між протестувальниками та силовиками трапилися сутички. Зокрема, на Європейській площі у результаті штовханини, ймовірно, затримали близько 10 активістів. Також затримали і командира батальйону ОУН Миколу Коханівського. Народні депутати Семен Семенченко та Єгор Соболєв мають намір визволити затриманих.

Також раніше поблизу вулиці Банкової, яку посилено охороняють, були чутні вибухи петард.

Єгора Соболєва силовики не пропустили на вулицю Банкову. Додамо, що Соболєву у штовханині поранили обличчя та руку.

Заборона ліків

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила продаж в Україні двох медичних препаратів – на таблетки від головного болю "Темпалгін" та розчин для ін’єкцій "Кардіодарон".

Зокрема, "Темпалгін" заборонили тому, що препарат виявили під час обшуків на безліцензійних складах.

А от "Кардіодарон", який використовують під час проблем із роботою серцево-судинної системи, вирішили заборонити через невідповідність з нормативною документацією.