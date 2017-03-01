22:30
1 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Нова тваринка Путіна. Православний Instagram
Вєсті Кремля
21:17, сьогодні
Вєсті.UA. Недорозстріляні корупціонери. Привид нацизму над Євробаченням
Вєсті.UA
20:15, сьогодні
Бразильські таємниці буремного Донбасу
ЦРУ
08:21, сьогодні
Випуск новин за 20:00: Скільки треба грошей на ремонт українських доріг. Розведення сил на Донбасі
Випуск новин
22:16, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Головні новини 1 березня: блокада розширюється, світло і горілка дорожчають

22:00, сьогодні 476 Читать новость на русском
Блокада торгівлі з бойовиками триває вже понад місяць
Блокада торгівлі з бойовиками триває вже понад місяць / Фото із соцмереж

Розширення блокади, здорожчання алкоголю та електроенергії, дебютний виступ Трампа перед конгресом і додаткові вихідні для українців – перший день весни був щедрим на події.

Блокада розширилася

ТОП-темою залишається блокада торгівлі з бойовиками.

Блокувальники розширили свою діяльність. Ще один мобільний пост відкрили на маріупольському напрямку на трасі Курахово-Мар'їнка.

Тим часом бойовики виконали обіцяну погрозу з передачею українських підприємств.

Більшість активів на тимчасово окупованій території Донеччини російські куратори планують передати структурам олігарха Курченка, який втік до Росії. СБУ оприлюднила відповідний запис перехопленої розмови.

Подорожчали світло і горілка

З 1 березня українців засмутили одразу двома подорожчаннями.

Подорожчав алкоголь: відтепер найдешевша пляшка горілки 0,5 літрів буде коштувати на 11 гривень більше. Фахівці побоюються, що це зажене бізнес у тінь і в нас почнуть пити "бояришнік".

Читайте також: Повна відмова від алкоголю – небезпечна, – вчені

Від сьогодні доведеться також більше платити за електроенергію – одразу на 26% більше. Як стверджують фахівці, це ще не останнє здорожчання світла.

Українців навесні чекає аж шість додаткових вихідних

Згідно з розпорядженням Кабміну, один з вихідних потрібно буде відпрацювати в суботу.

Весняні вихідні будуть з нагоди таких свят:

8 березня на честь Міжнародного жіночого дня,

16 і 17 квітня – святкування Великодня,

1 і 2 травня – на честь Дня міжнародної солідарності трудящих,

8 і 9 травня – передсвятковий день, який потрібно буде відпрацювати у суботу, 13 травня, і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Перший виступ Трампа у Конгресі

Чинний президент США Дональд Трамп, виступаючи у Конгресі, заявив, що найважливіші завдання його адміністрації – безпека, боротьба зі злочинністю та нові робочі місця.

Зокрема, американський президент вкотре наголосив, що незабаром почнеться будівництво стіни на південних кордонах США.

За його словами, рівень життя середнього класу та робітників у країні погіршився, відтак країна відмовиться від Obamacare.

Реформа надасть громадянам більш широкий вибір, скоротить витрати і поліпшить якість медичних послуг, необхідно знизити ціну на медичну страховку. І ми збираємося це зробити,
– зауважив політик.

Також Трамп поставив собі оцінки за президентство.

Вразила своїм нарядом під час виступу чоловіка й перша леді США Меланія Трамп.

Вона прийшла в Конгрес в чорному блискучому костюмі з відвертим декольте та розпіркою вище коліна. Вартість її наряду з нової весняної колекції Michael Kors становить приблизно 10 тисяч доларів – піджак коштує майже 5 тисяч, а спідниця – близько 4,6 тисяч доларів.

Теги: Україна Блокада АТО Війна на Донбасі Тарифи Електроенергія алкоголь США Меланія Трамп Дональд Трамп Політика
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Перехоплена розмова Захарченка: що має викликати смутні підозри в СБУ
сьогодні, 22:12 Перехоплена розмова Захарченка: що має викликати смутні підозри в СБУ
Богдан Яременко 3060
Інвестиції
сьогодні, 21:01 Інвестиції "по любові", або Чи може бути бізнес без уряду?
Яніна Ткачук 153
Не їсти після 18 – це здорово чи міф? Тест про здоровий спосіб життя
сьогодні, 20:35 Не їсти після 18 – це здорово чи міф? Тест про здоровий спосіб життя
1584
Щоб люди були щасливішими: чи реально в Україні ввести 6-годинний робочий день
сьогодні, 20:00 Щоб люди були щасливішими: чи реально в Україні ввести 6-годинний робочий день
Анна Косинська 1836
Як часто потрібно прибирати вдома: пізнавальна інфографіка
сьогодні, 19:04 Як часто потрібно прибирати вдома: пізнавальна інфографіка
1565
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Нардепи закликали світ визнати Голодомор геноцидом
 7 грудня 2016 , 11:58 7
Я в цій хе#ні участь брати не буду, – Семенченко жорстко пройшовся по проекті бюджету
 20 жовтня 2016 , 22:25
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук