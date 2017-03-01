Головні новини 1 березня: блокада розширюється, світло і горілка дорожчають

Розширення блокади, здорожчання алкоголю та електроенергії, дебютний виступ Трампа перед конгресом і додаткові вихідні для українців – перший день весни був щедрим на події.

Блокада розширилася

ТОП-темою залишається блокада торгівлі з бойовиками.

Блокувальники розширили свою діяльність. Ще один мобільний пост відкрили на маріупольському напрямку на трасі Курахово-Мар'їнка.

Тим часом бойовики виконали обіцяну погрозу з передачею українських підприємств.

Більшість активів на тимчасово окупованій території Донеччини російські куратори планують передати структурам олігарха Курченка, який втік до Росії. СБУ оприлюднила відповідний запис перехопленої розмови.

Подорожчали світло і горілка

З 1 березня українців засмутили одразу двома подорожчаннями.

Подорожчав алкоголь: відтепер найдешевша пляшка горілки 0,5 літрів буде коштувати на 11 гривень більше. Фахівці побоюються, що це зажене бізнес у тінь і в нас почнуть пити "бояришнік".

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Від сьогодні доведеться також більше платити за електроенергію – одразу на 26% більше. Як стверджують фахівці, це ще не останнє здорожчання світла.

Українців навесні чекає аж шість додаткових вихідних

Згідно з розпорядженням Кабміну, один з вихідних потрібно буде відпрацювати в суботу.

Весняні вихідні будуть з нагоди таких свят:

8 березня на честь Міжнародного жіночого дня,

16 і 17 квітня – святкування Великодня,

1 і 2 травня – на честь Дня міжнародної солідарності трудящих,

8 і 9 травня – передсвятковий день, який потрібно буде відпрацювати у суботу, 13 травня, і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Перший виступ Трампа у Конгресі

Чинний президент США Дональд Трамп, виступаючи у Конгресі, заявив, що найважливіші завдання його адміністрації – безпека, боротьба зі злочинністю та нові робочі місця.

Зокрема, американський президент вкотре наголосив, що незабаром почнеться будівництво стіни на південних кордонах США.

За його словами, рівень життя середнього класу та робітників у країні погіршився, відтак країна відмовиться від Obamacare.

Реформа надасть громадянам більш широкий вибір, скоротить витрати і поліпшить якість медичних послуг, необхідно знизити ціну на медичну страховку. І ми збираємося це зробити,

– зауважив політик.

Також Трамп поставив собі оцінки за президентство.

Вразила своїм нарядом під час виступу чоловіка й перша леді США Меланія Трамп.

Вона прийшла в Конгрес в чорному блискучому костюмі з відвертим декольте та розпіркою вище коліна. Вартість її наряду з нової весняної колекції Michael Kors становить приблизно 10 тисяч доларів – піджак коштує майже 5 тисяч, а спідниця – близько 4,6 тисяч доларів.