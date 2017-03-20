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Головні новини 20 березня: Загострення на фронті, невтішна демографія

21:59, сьогодні 620 Читать новость на русском
На фронті гаряче
На фронті гаряче / Getty Images

Вранці, 20 березня, біля Водяного трапився бій, Україна зазнала втрат. Держстат оприлюднив невтішні дані – кількість українців невпинно скорочується.

Загострення на фронті

Близько 9 години ранку у районі Водяного трапився запеклий бій. Окупанти застосували важке озброєння – РСЗВ БМ-21 "Град", артилерію калібру 152 та 122 мм. По укріпленнях неподалік теж била артилерія 122 калібру.

20 березня на Сході Україна втратила трьох бійців, ще 8 захисників зазнали поранень.

При цьому, за даними розвідки, внаслідок бою в районі Водяного 6 російських найманців були вбиті, ще 9 – поранені.

Невтішна демографія

Станом на 1 лютого кількість населення в Україні становить лише 42,558 мільйони осіб. За рік українців стало менше на 134,2 тисячі.

Додамо, що у 1991 році в Україні проживало 51,944 мільйони осіб.

Заборона на в’їзд Самойловій

СБУ підготувала документ про заборону на в'їзд російській учасниці Євробачення-2017 Юлії Самойлової. Росіянка незаконно відвідала окупований Крим.

Як зазначив глава СБУ Василь Грицак, наразі рішення про її заборону в'їзду ще не прийняте.

Теги: Україна Війна на Донбасі Блокада Жертви
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