Головні новини 21 березня: успішні ракетні навчання, ситуація в АТО і червоний iPhone

Секретар РНБО Олександр Турчинов відзвітував про чергові успішні навчання, які провела Україна. Натомість в зоні АТО й далі неспокійно. А вигадливі розробники з Apple відкрили продажі на червоні iPhone.
Вівторок, 21 березня, був багатим на події.
Військовослужбовці ЗСУ провели випробувальні запуски українських ракет, на яких був присутній секретар РНБО Олександр Турчинов.
В Радбезі звітують, що всі ракети були вироблені у кооперації підприємств ДК "Укроборонпром" та Державного космічного агентства України. Турчинов відзвітував, що всі запуски були зроблені успішно і ракети точно вразили визначені цілі.
Після обстрілів з "Градів" у Водяному, ситуація дещо там стабілізувалася, однак загострилася в іншому місці.
Вдень 21 березня у штабі повідомляли про запеклий бій біля Авдіївки – терористи зосередились на Донецькому напрямку.
Телеканал ICTV показав передачу "Дизель-шоу", яка дискримінує українців за мовним принципом. У програмі спробували продемонструвати, що буде із українським радіо, якщо введуть у дію законопроект про 100%-ве україномовне мовлення.
Якщо вірити програмі, то по радіо можна буде почути лише Віктора Павліка, Іво Бобула і майже цілодобово крутитимуть пісні гурту "Океан Ельзи".
Передача вийшла в ефір на каналі ICTV 17 березня 2017 року.
Компанія Apple представила оновлену версію планшета iPad Retina та новий дизайн смартфонів iPhone 7 та iPhone 7 Plus.
Якщо нові планшети візуально мало чим змінились від своїх попередників, то популярні "яблучні" смартфони вразили кардинальною зміною "іміджу" – вони стали червоними.
У продаж iPhone 7 та iPhone 7 Plus спеціальної серії червоного кольору надійдуть вже з 24 березня, а їхні ціни починатимуться з 749 та 869 доларів відповідно.