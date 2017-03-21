Головні новини 21 березня: успішні ракетні навчання, ситуація в АТО і червоний iPhone

Секретар РНБО Олександр Турчинов відзвітував про чергові успішні навчання, які провела Україна. Натомість в зоні АТО й далі неспокійно. А вигадливі розробники з Apple відкрили продажі на червоні iPhone.

Вівторок, 21 березня, був багатим на події.

Успішні ракетні навчання

Військовослужбовці ЗСУ провели випробувальні запуски українських ракет, на яких був присутній секретар РНБО Олександр Турчинов.

В Радбезі звітують, що всі ракети були вироблені у кооперації підприємств ДК "Укроборонпром" та Державного космічного агентства України. Турчинов відзвітував, що всі запуски були зроблені успішно і ракети точно вразили визначені цілі.

На фронті знову загострення

Після обстрілів з "Градів" у Водяному, ситуація дещо там стабілізувалася, однак загострилася в іншому місці.

Вдень 21 березня у штабі повідомляли про запеклий бій біля Авдіївки – терористи зосередились на Донецькому напрямку.

Як на українському телебачення принижують українську мову

Телеканал ICTV показав передачу "Дизель-шоу", яка дискримінує українців за мовним принципом. У програмі спробували продемонструвати, що буде із українським радіо, якщо введуть у дію законопроект про 100%-ве україномовне мовлення.

Якщо вірити програмі, то по радіо можна буде почути лише Віктора Павліка, Іво Бобула і майже цілодобово крутитимуть пісні гурту "Океан Ельзи".

Передача вийшла в ефір на каналі ICTV 17 березня 2017 року.

Apple на припиняє дивувати

Компанія Apple представила оновлену версію планшета iPad Retina та новий дизайн смартфонів iPhone 7 та iPhone 7 Plus.

Якщо нові планшети візуально мало чим змінились від своїх попередників, то популярні "яблучні" смартфони вразили кардинальною зміною "іміджу" – вони стали червоними.

У продаж iPhone 7 та iPhone 7 Plus спеціальної серії червоного кольору надійдуть вже з 24 березня, а їхні ціни починатимуться з 749 та 869 доларів відповідно.