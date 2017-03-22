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Головні новини 22 березня: Євробачення без Росії, кривавий теракт у Лондоні

22:16, сьогодні 577 Читать новость на русском
Трофей Євробачення-2016
Трофей Євробачення-2016 / uapress.info

СБУ заборонила в’їзд на територію України співачці Юлії Самойловій, яка мала представити Росію на Євробаченні-2017. Біля парламенту Великобританії відбулася стрілянина, багато людей поранені і є загиблі. Володимир Путін зробив несподівану заяву щодо співпраці з Україною.

Заборонили в’їзд

22 березня СБУ заборонила в’їзд в Україну співачці Юлії Самойловій, яка мала представляти Росію на Євробаченні-2017.

У Росії бурхливо відреагували, обіцяють звернутись в ООН та Раду Європу та погрожують, що зможуть позбавити України права на проведення Євробачення.

У Європейській мовній спілці зазначили, що стежить за ситуацією, що склалася через заборону в'їзду в Україну учасниці від Росії Юлії Самойловій, і очікують почути від влади її остаточне рішення.

А у прес-службі "Первого канала" заявили, що якщо російська представниця на Євробаченні-2017 не зможе приїхати і виступити у Києві, то вона знову представлятиме Росію вже у 2018 році.

В Службі безпеки додали, що перевірять інших закордонних учасників Євробачення-2017, які могли порушити закон, виступаючи на окупованих територіях або в анексованому Криму.

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Російський опозиціонер Констянтин Боровий пропонує притягнути Самойлову до кримінальної відповідальності.

На його думку, відвідуючи анексований Крим, Юлія Самойлова чудово розуміла, що порушує українське законодавство. Тож варто російську співачку попередити, що якщо вона приїде в Україну, то буде негайно арештована.

Вона знала, що скоює кримінальний злочин. Нехай тепер відповідає. Ще її потрібно офіційно попередити, що вона зробила кримінальний злочин. Це буде вірно,
– підкреслив російський політик.

Теракт у Великобританії

22 березня біля парламенту Великобританії на Вестмінстерському мості відбулася стрілянина. Є поранені та загиблі. Поліція вже ліквідувала ймовірного винуватця стрілянини. Подію оголосили терактом, але буде проводитися ще розслідування.

Внаслідок стрілянини біля будівлі Британського парламенту у Лондоні загинуло 4 людей, в тому числі нападник і поліцейський. Постраждали щонайменше 20 людей.

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Згодом, у мережі з'явилось відео початку стрілянини біля парламенту у Лондоні, яку відкрили правоохоронці по нападнику з ножем.

Це був жахливий момент, коли туристи почали бігти у пошуках укриття, після того, як поліція відкрила вогонь біля парламенту,
– йдеться у дописі до відео.

Заява Путіна

Президент Росії Володимир Путін заявив, що проект "Північного потоку" не спрямований проти інших країн. За його словами, Росія готова до взаємодії у проекті "Північний потік" і з іншими партнерами, зокрема і з Україною.

Цей проект не спрямований проти наших партнерів, в тому числі й українських. Ми готові продовжувати відносини з усіма нашими партнерами, в тому числі з Україною в якості транзитера,
– сказав російський президент.

Він додав, що для співпраці Росія очікує, що партнери будуть надавати надійні, економічно вигідні ринкові умови для спільної роботи.

Війна на Донбасі

Бойовики знову продовжували обстрілювати позиції ЗСУ та ділянок поблизу мирних населених пунктів на Маріупольському напрямку. Зазначається, що особливо напруженою була ситуація в районі Водяного.

"Протягом години, починаючи з 9:00, противником застосовано артилерію калібром 122 міліметри – 14 пострілів, а також СПГ по позиціях Збройних Сил України, що є грубим порушенням мінських домовленостей", – йдеться у повідомленні.

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Також знову були обстріли житлових будинків в Авдіївці.

У селищі Троїцьке, що на Донеччині, в одному з будинків сталась пожежа, постраждало четверо українських військових. Їх доставили до Бахмутської міської лікарні, а звідти – вертольотом аеромедичної евакуації Мі-8 до Дніпра. Пожежу вдалось загасити завдяки пожежникам з Попасної.

А з Дніпра до Львова транспортували 14 поранених військових, двоє перебувають у важкому стані.

Погода здивує

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, 23 березня в Україну прийде атмосферний фронт з півночі, який принесе дощі та похолодання. А на вихідних і сніг.

На Київщині, Волині, Рівненщині, Львівщині та Житомирщині очікується похолодання до 9-12 градусів тепла. В цих регіонах також можливі грози.

На решті території України буде до +17 градусів, а на Прикарпатті та Закарпатті місцями до +22 градусів. З вихідних, із суботи-неділі, в Україну зайде істотне похолодання, навіть із снігом.

Теги: Україна Стрілянина в Лондоні Євробачення-2017 Жертви Війна на Донбасі АТО Політика Юлія Самойлова Теракт СБУ Великобританія Володимир Путін Євробачення
Джерело: 24 Канал
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