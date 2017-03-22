Головні новини 22 березня: Євробачення без Росії, кривавий теракт у Лондоні

СБУ заборонила в’їзд на територію України співачці Юлії Самойловій, яка мала представити Росію на Євробаченні-2017. Біля парламенту Великобританії відбулася стрілянина, багато людей поранені і є загиблі. Володимир Путін зробив несподівану заяву щодо співпраці з Україною.

Заборонили в’їзд

22 березня СБУ заборонила в’їзд в Україну співачці Юлії Самойловій, яка мала представляти Росію на Євробаченні-2017.

У Росії бурхливо відреагували, обіцяють звернутись в ООН та Раду Європу та погрожують, що зможуть позбавити України права на проведення Євробачення.



У Європейській мовній спілці зазначили, що стежить за ситуацією, що склалася через заборону в'їзду в Україну учасниці від Росії Юлії Самойловій, і очікують почути від влади її остаточне рішення.

А у прес-службі "Первого канала" заявили, що якщо російська представниця на Євробаченні-2017 не зможе приїхати і виступити у Києві, то вона знову представлятиме Росію вже у 2018 році.

В Службі безпеки додали, що перевірять інших закордонних учасників Євробачення-2017, які могли порушити закон, виступаючи на окупованих територіях або в анексованому Криму.

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Російський опозиціонер Констянтин Боровий пропонує притягнути Самойлову до кримінальної відповідальності.

На його думку, відвідуючи анексований Крим, Юлія Самойлова чудово розуміла, що порушує українське законодавство. Тож варто російську співачку попередити, що якщо вона приїде в Україну, то буде негайно арештована.

Вона знала, що скоює кримінальний злочин. Нехай тепер відповідає. Ще її потрібно офіційно попередити, що вона зробила кримінальний злочин. Це буде вірно,

– підкреслив російський політик.

Теракт у Великобританії

22 березня біля парламенту Великобританії на Вестмінстерському мості відбулася стрілянина. Є поранені та загиблі. Поліція вже ліквідувала ймовірного винуватця стрілянини. Подію оголосили терактом, але буде проводитися ще розслідування.

Helicopter landing on Parliament Square with emergency services. pic.twitter.com/g3LqOwp6bR — Jim Waterson (@jimwaterson) 22 березня 2017 р.

Внаслідок стрілянини біля будівлі Британського парламенту у Лондоні загинуло 4 людей, в тому числі нападник і поліцейський. Постраждали щонайменше 20 людей.

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Згодом, у мережі з'явилось відео початку стрілянини біля парламенту у Лондоні, яку відкрили правоохоронці по нападнику з ножем.

Це був жахливий момент, коли туристи почали бігти у пошуках укриття, після того, як поліція відкрила вогонь біля парламенту,

– йдеться у дописі до відео. Watch the terrifying moment police opened fire outside of #Parliament in this eyewitness video captured by Taiwanese tourist Aaron Tsang pic.twitter.com/WrCVhWPrFK — Yahoo UK News (@YahooNewsUK) 22 березня 2017 р.

Заява Путіна

Президент Росії Володимир Путін заявив, що проект "Північного потоку" не спрямований проти інших країн. За його словами, Росія готова до взаємодії у проекті "Північний потік" і з іншими партнерами, зокрема і з Україною.