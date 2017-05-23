Головні новини 22 травня: ЄС остаточно схвалив безвіз, Україна планує запровадити візи з Росією

Євросоюз офіційно опублікував рішення про скасування віз для українців. Верховна Рада готується підняти питання і проголосувати запровадження візового режиму з Росією. Завдяки хитрощам "Яндекса" українці повертаються в російські соціальні мережі.

Безвізовий режим з ЄС

Офіційний вісник Євросоюзу опублікував рішення про безвізовий режим для громадян України. Відповідне рішення з’явилось в офіційній пресі Євросоюзу у понеділок, 22 травня.

ЄС опублікував рішення про безвіз з Україною

Таким чином, як і прогнозувалось, громадяни України, які мають біометричні закордонні паспорти, зможуть в'їжджати в країни Євросоюзу через 20 днів – з 11 червня.

Перші особи Української держави не забарились зі своїми привітаннями з цього приводу.

Візи з Росією

Вже цього тижня Верховна Рада може проголосувати за введення візового режиму з Росією. Про це повідомили депутати із фракцій "Блоку Петра Порошенка" і "Народного фронту".

Так, за словами нардепа Олексія Гончаренка, фракція "Блок Петра Порошенка" може предметно обговорити ініціативу про введення візового режиму з Росією і сформувати позицію по ній на своєму засіданні в четвер, 25 травня.

Україна готується запровадити візовий режим з Росією

У свою чергу перший заступник голови фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук заявив, що народні депутати наразі оцінюють ймовірну кількість голосів під час розгляду питання запровадження візового режиму з Росією. У Верховній Раді щодо цього проводиться роз'яснювальна робота.

На думку директора Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталія Кулика, введення візового режиму з Росією не обмежить трафік настільки, як би того хотіли у нас, і не вплине суттєво на економічні чи політичні санкції стосовно Росії. Суттєвого зменшення потоку бойовиків на Донбас не буде. Рішення буде політичним і носитиме символічний характер.

Українці прорвали блокаду "ВКонтакте"

Компанія "Яндекс" вигадала, як обійти блокування в Україні. За словами представників компанії, завдяки оновленому браузеру українці можуть користуватись не лише сервісами "Яндекса", а й соцмережами "ВКонтакте" та Однокласники".

Так, компанія оновила на Android версію "Яндекс.браузер", який дозволяє українським користувачам попри заборону використовувати "Яндекс", "Mail.ru", "ВКонтакте", "Однокласники", "Кинопоиск" та інші російські ресурси, заблоковані на території України.

Українці завдяки "Яндексу" надалі користуються "ВКонтакте"