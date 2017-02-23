Головні новини 23 лютого: викрадення Гончаренка, скандал у Раді та шахова перемога

В Україні викрали нардепа Олексія Гончаренка. Верховна Рада схвалила скандальний законопроект. Українка перемогла росіянку у півфіналі чемпіонату світу з шахів. Українці зможуть побачити незвичайне затемнення сонця.

Викрадений Гончаренко

Народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Олексія Гончаренка викрали в Одесі. Зазначимо, що Генпрокуратура це підтвердила одразу. Глава ГПУ Юрій Луценко заявив, що нардепа викрали сепаратисти і збираються катувати його.

Проте вже за кілька годин Одеська прокуратура заявила, що Гончаренко знайшовся. А викрадали його депутат Олександр Кушнарєв і двоє його поплічників. При чому замовник викрадення вирішив сам бути виконавцем. За версією прокуратури, його син Геннадій був учасником антимайдану і загинув на Куликовому полі в Одесі. Гончаренко ж тоді в прямому ефірі заявив: "Очистили Куликове поле від сепаратистів".

За словами самого нардепа, він став учасником спецоперації силових структур. СБУ висунула Гончаренка жертвою-приманкою, щоб затримати зловмисників.

Поки всі говорили лише про Гончаренка, Президент України Петро Порошенко намагався зробити британця Найджела Брауна аудитором НАБУ. А він відомий своїм вмінням конструювати схеми ухиляння від сплати податків для замовників-мільярдерів. Для чого? НАБУ зараз чи не єдиний умовно незалежний орган в Україні. І його голову можна звільнити лише на підставі незалежного міжнародного аудиту. Щоправда, голосування провалилося.

Детальніше про всю історію з Гончаренком у нас на сайті.

Новини з Верховної Ради

Верховна Рада розглядала сьогодні скандальну поправку до Податкового кодексу щодо оподаткування спадщини, яка повертає податкову міліцію. Щоб цього не допустити, трибуну заблокували нардепи "Самопомочі". Долучилися до них і нардепи Мустафа Наєм та Сергій Лещенко. Під стінами парламенту зібралися мітингувальники. У підсумку нардепи таки підтримали законопроект, але відхилили поправки до нього, які відновлюють повноваження податкової міліції.

Крім того, група депутатів від "Самопомочі" покинули залу Верховної Ради і поїхала в зону АТО, щоб долучитися до блокади торгівлі з ворогами. "Самопоміч" також підготувала законопроект про окуповані території. Але вчора комітет не проголосував за цей законопроект, тому сьогодні депутати його не розглядали.

Позаземне життя!

Науковці NASA зробили вчора ввечері гучну заяву! Вони виявили 7 планет, схожих на Землю у системі зірки TRAPPIST-1. Проте це відкриття має сумну деталь:, при нинішніх технологіях люди зможуть долетіти до нововідкритих NASA планет лише за сотні років.

А вже цієї неділі можна буде помилуватися таємничим затемненням Сонця. 26 лютого 2017 року о 16:53 за київським часом відбудеться кільцеподібне сонячне затемнення.

Перемога!

Українка Ганна Музичук перемогла росіянку Аліну Кашлінську у півфіналі чемпіонату світу з шахів. На старті змагань українка перемогла Аміну Мезіуд з Алжиру. Потім вона виграла у росіянки та Ле Тао Нгуен Пам з В'єтнаму. У чвертьфіналі Музичук обійшла болгарку Антоанету Стефанову.