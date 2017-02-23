Головні новини 23 лютого: викрадення Гончаренка, скандал у Раді та шахова перемога

В Україні викрали нардепа Олексія Гончаренка. Верховна Рада схвалила скандальний законопроект. Українка перемогла росіянку у півфіналі чемпіонату світу з шахів. Українці зможуть побачити незвичайне затемнення сонця.
Народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Олексія Гончаренка викрали в Одесі. Зазначимо, що Генпрокуратура це підтвердила одразу. Глава ГПУ Юрій Луценко заявив, що нардепа викрали сепаратисти і збираються катувати його.
Проте вже за кілька годин Одеська прокуратура заявила, що Гончаренко знайшовся. А викрадали його депутат Олександр Кушнарєв і двоє його поплічників. При чому замовник викрадення вирішив сам бути виконавцем. За версією прокуратури, його син Геннадій був учасником антимайдану і загинув на Куликовому полі в Одесі. Гончаренко ж тоді в прямому ефірі заявив: "Очистили Куликове поле від сепаратистів".
За словами самого нардепа, він став учасником спецоперації силових структур. СБУ висунула Гончаренка жертвою-приманкою, щоб затримати зловмисників.
Поки всі говорили лише про Гончаренка, Президент України Петро Порошенко намагався зробити британця Найджела Брауна аудитором НАБУ. А він відомий своїм вмінням конструювати схеми ухиляння від сплати податків для замовників-мільярдерів. Для чого? НАБУ зараз чи не єдиний умовно незалежний орган в Україні. І його голову можна звільнити лише на підставі незалежного міжнародного аудиту. Щоправда, голосування провалилося.
Детальніше про всю історію з Гончаренком у нас на сайті.
Верховна Рада розглядала сьогодні скандальну поправку до Податкового кодексу щодо оподаткування спадщини, яка повертає податкову міліцію. Щоб цього не допустити, трибуну заблокували нардепи "Самопомочі". Долучилися до них і нардепи Мустафа Наєм та Сергій Лещенко. Під стінами парламенту зібралися мітингувальники. У підсумку нардепи таки підтримали законопроект, але відхилили поправки до нього, які відновлюють повноваження податкової міліції.
Крім того, група депутатів від "Самопомочі" покинули залу Верховної Ради і поїхала в зону АТО, щоб долучитися до блокади торгівлі з ворогами. "Самопоміч" також підготувала законопроект про окуповані території. Але вчора комітет не проголосував за цей законопроект, тому сьогодні депутати його не розглядали.
Науковці NASA зробили вчора ввечері гучну заяву! Вони виявили 7 планет, схожих на Землю у системі зірки TRAPPIST-1. Проте це відкриття має сумну деталь:, при нинішніх технологіях люди зможуть долетіти до нововідкритих NASA планет лише за сотні років.
А вже цієї неділі можна буде помилуватися таємничим затемненням Сонця. 26 лютого 2017 року о 16:53 за київським часом відбудеться кільцеподібне сонячне затемнення.
Українка Ганна Музичук перемогла росіянку Аліну Кашлінську у півфіналі чемпіонату світу з шахів. На старті змагань українка перемогла Аміну Мезіуд з Алжиру. Потім вона виграла у росіянки та Ле Тао Нгуен Пам з В'єтнаму. У чвертьфіналі Музичук обійшла болгарку Антоанету Стефанову.