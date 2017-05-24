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Головні новини 23 травня: кривавий теракт в Манчестері, Рада схвалила квоти на українську мову

22:00, 23 травня 1044 Читать новость на русском
Головні новини 23 травня
Головні новини 23 травня / 24 Канал

Під час концерту американської виконавиці Аріани Гранде в Манчестері (Великобританія) стався вибух, внаслідок якого загинуло 22 людини. Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон про україномовні квоти на телебаченні. Син Порошенка знову виділився своєю футболкою, проте цього разу обійшлося без напису Russia.

Кривавий теракт в Манчестері

В англійському місті Манчестер о пів на 11 годину вечора на найбільшому стадіоні Європи закінчився концерт американської поп-співачки Аріани Гранде. Послухати її зібралось близько 20 тисяч людей, більшість із них – підлітки. Раптом в багатотисячному натовпі пролунало два надпотужні вибухи.

Поліція розцінила два вибухи, як теракт. Відповідальність за подію взяла на себе "Ісламська держава".

Теракт у Манчестері

Внаслідок теракту загинули 22 особи, серед яких є діти, та ще 59 осіб зазнали поранень. За інформацією Північно-західної медичної служби, серед жертв теракту у Манчестері налічується 12 дітей, яким менше за 16 років.

Вже відомі імена перших жертв теракту – 18-річна студентка Джоржджина Келландер та 8-річна Сеффі Роуз Руссо.

Вибух у Манчестері
Вибух на концерті Аріани Гранде

Британські ЗМІ пишуть, що смертником, який вчинив кривавий теракт у Манчестері, був 23-річний Салман Абеді. За даними видання CBS News, правоохоронні органи Великобританії знали про ймовірного терориста і про те, яку загрозу він може становити. Якщо провину терориста доведуть – це буде найбільший теракт у Британії за останні 10 років.

Теракт у Манчестері
Серед постраждалих від вибуху у Манчестері – є діти

Після теракту співачка Аріаниа Гранде призупинила свій європейський тур Dangerous Woman на невизначений термін. Її концерти, окрім Великобританії, мали відбутися у таких країнах, як Бельгія, Польща, Німеччина та Швейцарія. За словами оточення співачки, наразі вона є психологічно зламаною та перебуває в істериці після вибуху на її концерті у Манчестері, відтак є неготовою виступати для будь-кого.

Квоти на українську мову

Верховна Рада прийняла у другому читанні Закон про україномовні квоти на телебаченні в Україні. Відтепер частка україномовного контенту в телеефірі становитиме 75%, а за порушення телеканали штрафуватимуть.

За законопроект №5313 проголосувало 269 депутатів – представники майже всіх фракцій та груп парламенту, окрім "Опозиційного блоку".

Закон про україномовні квоти у першому читанні Рада ухвалила 16 березня. Його ініціатором стала Голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики, нардеп від "Народного фронту" Вікторія Сюмар.

Згідно із законом про квоти на українську мову на телебаченні, у тижневому обсязі мовлення загальнонаціональних або регіональних каналів передачі і фільми державною мовою повинні становити не менше 75%. Ці квоти стосуються проміжків часу між 7:00 і 18:00 і між 18:00 і 22:00. Для телерадіоорганізацій місцевої категорії мовлення квота становитиме 60% передач і фільмів державною мовою в тих же проміжках часу. Частку рахуватимуть за тиждень. Крім того, кримськотатарська мова матиме значні привілеї на телеканалах.

Ще в березні Нацрада з питань телебачення і радіомовлення опублікувала результати моніторингу українських телеканалів. Ситуація з українською мовою у телеефірі дуже різна: від 26% до 100%. Найбільша частка використання української мови зафіксована в ефірі телеканалу "Еспресо", а найменша – на телеканалах "Україна" й "Інтер".

Серед телеканалів, у ефірі яких частка ефіру українською становить не менше 75%, також – ZiK (87%), ICTV (82%), "2+2" і "Тоніс" (78%), "ТЕТ" (77%) і"1+1" (75%).

Телеканали, які виконують закон про квоти на українську мову
Телеканали, які виконують закон про квоти на українську мову

Нижче норми української мови – на таких телеканалах: "112" – 74%, "Новий канал" – 73%, СТБ – 59%, НЛО TV – 54%, News One – 54%, НТН – 46%, К1 – 42%, "Ентер" – 39%, К2 – 36%. На телеканалах "Україна" та "Інтер" обсяг трансляції українською мовою не перевищує 26%.

Телеканали, по яких вдарить закон про квоти
Телеканали, по яких вдарить закон про квоти

Син Порошенка і його футболки

Дружина Президента України Марина Порошенко вкотре провела ранкову зарядку в ефірі телеканалу "Україна". Проте цього разу перша леді України вирішила залучити до заняття спортом на ТБ трьох своїх дітей – Євгенію, Олександру та Михайла.

Марина Порошенко з дітьми провела ранкову зарядку
Марина Порошенко з дітьми провела ранкову зарядку

Зазначимо, що син Марини та Петра Порошенків Михайло був одягнений у патріотичну футболку, де чітко виднівся напис "Україна". Після нещодавнього скандалу з фотографіями, на яких Михайло позував у футболці з написом Russia – такий вчинок вже виглядає, як реабілітація.

Марина Порошенко з сином Михайлом
Марина Порошенко з сином Михайлом

Відео дня: новий кліп від гурт "Океан Ельзи"

Гурт "Океан Ельзи" показав новий кліп на пісню "Сонце", яка входить в альбом "Без меж". Режисером та автором ідеї відео є Віктор Придувалов. Зйомки кліпу проходили в квітні 2017 року в Києві. Фанати "ОЕ" уже публікують схвальні відгуки на роботу Придувалова.

Теги: Україна Петро Порошенко Жертви Культура Тероризм Теракт у Манчестері Мовні квоти Верховна Рада Теракт Великобританія Ісламська держава Музика Святослав Вакарчук
Джерело: 24 Канал
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