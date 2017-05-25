Головні новини 24 травня: масові затримання та невтішні мінські переговори

Правоохоронці і військові прокурори 24 травня провели приблизно 400 обшуків у 15 областях. У Мінську відбулися чергові переговори щодо ситуації на Сході України.

Масові затримання

24 травня в Україні відбулися масові обшуки – перевірки проводили в обласних управліннях доходів і зборів. Після обшуків затримали 23 екс-чиновників податкових органів України, багато з них належали до Фіскальної служби. Серед затриманих "смотрящий" за бізнесом Курченка – генерал лейтенант Станіслав Денисюк. Затримання відбулися за сприяння Насірова.

Усіх затриманих привезли до Києва. У столицю їх доправляли гелікоптерами, а по місту везли в суди з мигалками, перекриваючи вулиці.

При цьому більшість переконані, що частина затриманих зможе уникнути покарання. Адже все впирається в судову реформу, яка ще не відбулася. Також експерти вважають, що масові затримання – це відповідь на критику міжнародних організацій щодо недостатньої боротьби з корупцією. Також є думка, що це боротьба з тими символічними фігурами, які уособлювали режим Януковича.

Суди з обрання запобіжних заходів вже стартували. Ввечері, 24 травня, Печерський суд відпустив під заставу у 15 мільйонів гривень екс-начальника податкової інспекції Луганської області Олександра Антипова, в якого знайшли майже 4 мільйони доларів готівкою.

Невтішні мінські переговори

У Мінську відбулися чергові переговори. Україна наполягала на необхідності скасування російського закону про визнання документів окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Також Україна готова до обміну полоненими, але бойовики затягують процес.

Тим часом на Донбасі чергове загострення. Бойовики обстріляли Авдіївку і Мар' їнку. Найгарячіше на Приморському напрямку. Однак обстріли тривають по усій лінії розмежування.

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