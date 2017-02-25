Головні новини 25 лютого: фінал нацвідбору Євробачення, шокуючі дані про життя бойовиків

Відбувся фінал національного відбору на Євробачення-2017. У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили шокуючі деталі із життя бойовиків на Донабасі.

Фінал нацвідбору Євробачення

Сьогодні, 25 лютого відбувся фінал національного відбору на міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2017.

У фіналі за перемогу змагалися шість учасників: Тayanna, гурт "Сальто Назад", ILLARIA, ROZHDEN, O.Torvald і MELOVIN.

Відкрила фінал переможниця Євробачення-2016 Джамала. Співачка вразила глядачів своїм магічним виглядом та запальними танцями.

Не менш запальною виявилася і 77-річна бабуся, яка виступала разом із гуртом "Сальто назад".

Шокуючі дані розвідки

У Головному управління розвідки Міноборони України повідомили, що серед російсько-терористичних військ на тимчасово окупованій території Донбасу зафіксували кілька випадків самогубств. До того ж, факт самогубства керівництво російсько-окупаційних військ намагалися приховати.

Також у розвідці заявили про жорстокі покарання бойовиків їхнім керівництвом. Зокрема, командири підрозділів російських окупаційних військ на Донбасі з метою підтримання дисципліни вдаються до самосуду та побиття.

Відомо про те, що командир одного з підрозділів наніс тяжкі тілесні ушкодження двом бойовикам за вживання спиртних напоїв.

Конфуз дня

Адміністрація російського Новоросійська привітала ЗС РФ з Днем Захисника, повісивши у місті білборд з українськими військовими.

На білборді зображені військові у формі на фоні російського прапора. На фото добре помітно, що на блясі ременя і ґудзиках форми військових зображені українські тризуби.

Тріумфальна #перемога

Українська тенісистка Еліна Світоліна виборола другий титул поспіль – цього разу наша співвітчизниця перемогла на турнірі в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Крім цього, Світоліна стала першою українкою, яка піднялась у топ-10 світового рейтингу.