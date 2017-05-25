Головні новини 25 травня: три роки Порошенка та ДТП з українцями в Росії

Три роки тому на президентських виборах перемогу здобув Петро Порошенко. Українці потрапили у смертельну аварію в Росії.

Три роки Порошенка

За три роки на посту президента Порошенко зумів підірвати довіру українців до себе. Так, лише кожен 20-й українець повністю схвалює його політику, що становить 4,4%. Але було б не справедливо сказати, що Порошенкові нічого не вдалося. Щоб не бути голослівними, пропонуємо тобі 5 досягнень і 5 провалів глави держави.

Досягнення:

угода про безвіз з ЄС;

продовження санкцій проти Росії;

реформи Збройних сил та посилення обороноздатності країни;

відсутність повномасштабних військових дій;

відсутність позачергових виборів у Раду і така-сяка політична стабільність.

Провали:

відсутність прогресу врегулювання ситуації на Донбасі;

повільний темп реформ;

відсутність прогресу в боротьбі з корупцією (хоча шоу красиві влаштовують);

невдала кадрова політика;

спроби тиску на громадянське суспільство.

ДТП з українцями в Росії

У Новгородській області Росії мікроавтобус з українцями потрапив у страшну аварію з вантажівкою. Загинули шестеро наших громадян.

Мінівен зіткнувся з вантажівкою на федеральній автотрасі "М10".

Гроші Януковича

"Мільярд Януковича" конфіскований і вже в українському бюджеті. Здебільшого гроші "легітимного" підуть на оборону країни.

Крім того, суд відмовив в апеляції адвокатів Януковича щодо конфіскації нових грошей. А це означає, що в Януковича конфіскують ще 1,5 мільярда доларів.

Усик буде битися в Україні

Зірка українського боксу Олесандр Усик проведе наступний бій в Україні. А точніше в Одесі на арені "Чорноморець". Вживу бій зможуть подивитися понад 30 тисяч вболівальників.

Ймовірна дата бою – 12 серпня. А от з ким Усик проведе 13 професійний поєдинок поки не відомо.

Фото дня

Космічний апарат Cassini, який блукає в просторах Сатурна, сфотографував знаменитий шестикутний вихор в день сонцестояння.