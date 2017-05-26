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Головні новини 26 травня: "скарби" затриманих екс-чиновників, аудитор НАБУ та порно в Раді

22:04, сьогодні 543 Читать новость на русском
Головні новини 26 травня
Головні новини 26 травня / 24 Канал

Під час масового затримання екс-податківців військова прокуратура вилучила чимало готівки, кілограми золота, елітні авто, дорогі годинники та інше. Аудитором Національного антикорупійного бюро України по урядовій квоті став Михайло Буроменський. Нардепа Сергія Шахова "застукали" за порно-перепискою прямо у стінах парламенту.

Що вилучили у екс-чиновників?

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос нагадав, що за участь у злочинній організації та зловживання службовим становищем було затримано 23 екс-чиновників часів Клименка.

Судом арештовано з правом застави – 11 підозрюваних, запобіжний захід (застава) обрано для 7 підозрюваних, запобіжний захід (особисте зобов'язання) обрано для 4 підозрюваних,
– йдеться у повідомленні.

Загальна сума застав, визначених судом, склала 326 мільйонів 128 тисяч гривень. Під час обшуків правоохоронці вилучили у затриманих 23 елітних автомобілі, зокрема, марок "Бентлі", "Мерседес", "Лексус" та "БМВ".

Також було вилучено 20 картин 18-19 століття, понад 20 коштовних годинників, майже 4 кілограми золота, 5,5 мільйонів доларів готівкою та 3,7 мільйонів гривень.

Аудитор НАБУ

Кабінет міністрів завершив процедуру співбесід з кандидатами на посаду аудитора НАБУ по урядовій квоті і одноголосно обрав на посаду аудитора НАБУ доктора юридичний наук, голову делегації України в GRECO. Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час позачергового засідання Кабміну.

Роботу з відбору (аудитора) на цьому ми завершуємо. Однак, аудит НАБУ відбуватиметься щорічно. І наступного року ми маємо провести аналогічну процедуру і надалі ефективно підтримувати всі органи, робота яких спрямована на боротьбу з корупцією,
– сказав Володимир Гройсман.

Порно в Раді

Нардепа Сергія Шахова "застукали" за порно-перепискою прямо у стінах парламенту. Якась Діана написала нардепові: "Роднюля, привет. Двно не слишались. Как сам? Семья как? Вчера упало лаве, это ти?" Ну а потім пішла "жара" з порно-роликами.

За словами Шахова, Діана, інтимну переписку з якою і зафіксувала камера журналіста, є дочкою його друга.

Тож свою переписку він пояснив так: "Цій родині я допомагав, купив будинок, і кожен місяць скидав по півтори тисячі гривень. Тому вона і запитала про "лаве".

Шкарпетки Трюдо

Красунчик і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо полюбляє кольорові шкарпетки. Цього разу він здивував своїми шкарпетками Меркель.

І здивував настільки, що вона аж поділася цим в "Інстаграм". Для зустрічі з фрау Трюдо обрав… та що ми будемо розповідати, дивіться самі:

Теги: Україна Політика Верховна Рада Масові затримання екс-посадовців в Україні Порно Джастін Трюдо Скандал НАБУ
Джерело: 24 Канал
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